Studenten roeien voor stagevergoeding

Fotograaf: Bas de Meijer

Volgens het Interstedelijk Studenten Overleg staat studenten het water aan de lippen als het om stagevergoedingen gaat. Daarom voer de organisatie samen met de jongeren van vakbond CNV in een bootje door de Utrechtse grachten.

Vrijdagochtend roeiden twee studenten in een kajak achter een motorboot aan met daarin de bestuurders van het ISO en de twee jongerentakken van de bond. De bestuurders hielden een stok omhoog met een zak eraan waar een euroteken opstond.

De boodschap: studenten moeten wel erg hard roeien voor hun geld en een stagevergoeding zou verlichting kunnen brengen. ISO-voorzitter Demi Janssen: “Iedere stagiair verdient de kans om zonder zorgen stage te lopen. Door onbetaalde stages raken studenten die al krap bij kas zaten nog verder in de schulden of moeten ze zich een slag in de rondte werken om de eindjes aan elkaar te knopen.”

Eerder zijn de bond en het ISO een petitie gestart om stagevergoeding te verplichten. Daar staan inmiddels bijna tienduizend handtekeningen onder.

Dat stagevergoeding niet de norm is blijkt uit verschillende onderzoeken. Deze week toonde een onderzoek aan dat één op de vier hbo-stagiairs geen stagevergoeding ontvangt. Vooral studenten bij de lerarenopleiding moeten het vaak stellen zonder. Ook meer dan de helft van de universitaire studenten krijgt niets, bleek vorig jaar.