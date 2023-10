Studenten en hun centen: ‘Er staat op dit moment 1 euro op mijn betaalrekening’

De ene student heeft veel moneys, de ander vindt aan het eind van de maand zelfs de euroknallers van de supermarkt eventjes te duur. Om je een beeld te geven van hoe het er bij andere studenten financieel aan toe gaat, interviewt Punt Avansstudenten over hun (spaar)rekening. In deze aflevering is eerstejaarsstudent Joost* aan het woord.

Studeert aan de Academie voor Management & Finance

Bedrag op spaarrekening: 3750 euro, 45.000 euro in spaardeposito

Woonsituatie: Thuis bij zijn ouders

Zo hé, dat is een behoorlijk bedrag! Hoe heb je dat voor elkaar gekregen?

“Er stond al een fijn bedrag op mijn spaarrekening, maar doordat ik vóór mijn studie aan Avans een tussenjaar had, heb ik aardig kunnen sparen. Daarentegen heb ik maar 1 euro op mijn betaalrekening.”

Hoe kan dat dan?

“Het collegegeld is net afgeschreven en dat heb ik in één keer betaald voor de rest van het studiejaar. Iedere dag check ik mijn rekeningen als ik wat wil kopen. Als ik bijvoorbeeld een broodje in de kantine wil halen, haal ik dat bedrag van mijn spaar en zet het op mijn betaalrekening.”

Dat klinkt alsof je super bewust met geld omgaat.

“Klopt! Een groot deel van mijn geld heb ik in een spaardeposito gezet. Er geldt een variabele rente van 2,25% over dat bedrag. Dat betekent dat ik iedere dag zo’n drie euro aan rente opbouw. Als ik het op mijn betaalrekening laat staan, levert het niets op. Het bedrag heb ik vastgezet voor 90 dagen.”

Slim! Maar wat doe je als je onverwachts geld nodig hebt voor een uitgave?

“Ongeveer 45.000 heb ik in het deposito gezet, de rest is vrij. Ik denk altijd goed na voor ik een groot bedrag uitgeef dus verwacht niet dat ik grote uitgaven ga doen de komende 90 dagen.”

Even terug naar jouw betaalrekening. Je zet geld terug van je spaar-, naar je betaalrekening. Is dat niet hartstikke onhandig iedere keer?

“Voor mij werkt het prima. Het zorgt er juist voor dat ik goed nadenk voor ik mijn geld uitgeef.”

Werk je en woon je op kamers?

“Op dit moment werk ik niet. Als ik dat zou willen omdat ik bijvoorbeeld het geld toch nodig heb, kan ik bij het bedrijf waar ik tijdens mijn tussenjaar heb gewerkt aan de slag voor een dag per week. Ik woon bij mijn ouders en daarmee bespaar ik de kosten van op mezelf wonen. Ik ga met het openbaar vervoer naar school, dus mocht er een leuke kamer voor een goede prijs vrijkomen in Breda, dan overweeg ik wel om uit huis te gaan.”

Heb jij als superspaarder tips voor andere studenten?

“Voor mijn spaarrekening heb ik verschillende spaarpotjes waar ik in spaar. En mocht je net als ik een groot bedrag op je spaarrekening hebben, dan raad ik het aan om dat in een deposito te zetten.”

*De volledige naam van de geïnterviewde is bij de redactie bekend.