Topsporter Luuk zwom naar goud op Nederlands Kampioenschap

Luuk van Rooij

Dat Luuk van Rooij negen keer per week in het zwembad ligt, mag best een verrassing heten. De tweedejaarsstudent Commerciële Economie in Den Bosch kon vroeger namelijk niet tegen water in zijn ogen. Nu zwemt hij van medaille nnaar medaille en gaat hij voor een plek op het EK onder 23.



Als Luuk gevraagd wordt hoe hij ooit begon met zwemmen, schiet hij in de lach. “Dat is best een grappig verhaal”, vertelt de Eindhovenaar, wiens carrière begon op de basisschool bij het schoolzwemmen in Zwemstadion Pieter van den Hoogenband. Op dat moment voetbalde hij op hoog niveau bij de amateurs. “Maar het leek me leuk om aan het zwemmen mee te doen. Al bij de eerste training werd ik uit het water gehaald door een scout van PSV Zwemmen, omdat ik hem opviel. Terwijl ik zelf vond dat het niet goed ging en ik kon ook niet tegen water in mijn ogen.”



Kick

Toch verruilde de Avansstudent zijn voetbalschoenen voor een zwembroek, en dat bleek een goede zet. In het zwembad kan hij zichzelf zijn, vertelt hij. “Ik vind het fijn om op mezelf te zijn en zwemmen is een individuele sport”, vertelt Luuk, die ook het competitieve aspect leuk vindt. “Zwemmen draait om honderdsten. Je wil steeds sneller gaan om je persoonlijke record te verbeteren op de afstanden waar je goed in bent. Als dat lukt, geeft het een kick.”



Langere afstanden

Trainen doet Luuk zo’n negen keer per week bij PSV Zwemmen. Even maakte hij een uitstapje naar een opleidingsteam voor talenten uit de regio, maar daar werd hij te oud voor. Daarom keerde hij terug naar PSV. “Daar zijn alle faciliteiten om mezelf naar een hoger niveau te brengen”, zegt Luuk. Momenteel focust hij zich ook op langere afstanden, met als doel om in 2025 het EK onder de 23 jaar te halen. “Daarvoor moet ik veel in mezelf investeren, zodat ik het vol kan houden en genoeg snelheid heb.”

Luuk van Rooij in actie. Foto via: Kees-Jan van Overbeeke

Door het vele trainen won hij al heel wat medailles en haalde hij persoonlijke records. Zo veroverde hij goud, zilver en brons bij het Nederlands Kampioenschap (NK) op de tweehonderd meter wisselslag en de tweehonderd meter vrij. En hij deed al eens mee aan een internationaal toernooi in Zwitserland. “Het gaat goed, ik ben een diverse zwemmer. Dat is belangrijk, want dan kun je overal slagen. Ik kan me onderscheiden van zwemmers die maar één afstand kunnen”, vertelt hij.

Hangen in teleurstelling

Niet alles in de nog prille loopbaan van Luuk ging goed. Zo had hij hoge verwachtingen voor het NK in 2022, maar vielen zijn tijden en prestaties bij een aantal afstanden tegen. “Het lukte niet en daar had ik het lastig mee. Ik was teleurgesteld en bleef daar de rest van het toernooi in hangen”, aldus Luuk, die later gesprekken voerde bij zijn club over hoe om te gaan met een dipje en negatieve gedachtes. “Dat soort gesprekken voer je meestal alleen als je richting de internationale top gaat. Het was fijn om die toen ook te hebben.”



Alleen als Luuk die internationale top haalt, kan hij later rondkomen van zijn sport. Als blijkt dat de sporter dat niveau niet gaat aantikken, wil hij zich volop focussen op zijn maatschappelijke loopbaan. “Op school presteren vind ik ook belangrijk, een goede carrière in de sales hebben lijkt me gaaf. Ik ben veel bezig met de toekomst. Ik ben actief op LinkedIn, maak connecties met anderen en verdiep me in onderwerpen die ik interessant vind.”

Om wel een goede poging te wagen om tot de besten te behoren, is Luuk veel met zijn sport bezig. Dat combineren met een drukke studie, vraagt om een goede planning en communicatie met zijn docenten, studieloopbaanbegeleider en studiegenoten. “Dat is als topsporter heel belangrijk. Gelukkig is Avans flexibel en weet iedereen van mijn situatie. Daar gaan ze goed mee om.”