Universiteit Leiden sluit Haagse locatie wegens veiligheidsrisico

Een Haagse locatie van de Universiteit Leiden is vandaag gesloten. Er zou sprake zijn van een ‘verhoogd veiligheidsrisico’. Over de details wil de universiteit niets kwijt. Politie is ter plaatse.

Het gaat om het Wijnhavengebouw, naast Den Haag Centraal. Op de site van de universiteit staat dat studenten en medewerkers wordt “verzocht om niet naar die locatie te komen”. Bij andere gebouwen van de universiteit in Den Haag worden de studenten- of medewerkerspassen gecontroleerd.

Een woordvoerder laat weten dat de universiteit op dit moment niet meer informatie zal delen over de aard van het risico. Volgens de Haagse politie is er één wagen uitgerukt met daarin enkele agenten.

De locatie huisvest zeven faculteiten, waar 3.500 studenten aan studeren. Onder het aanbod zitten studies als veiligheidsstudies en internationaal strafrecht. Het is nog niet duidelijk of de maatregelen alleen voor vandaag gelden. Het college laat “zo snel mogelijk weten wanneer het gebouw aan Wijnhaven weer opengaat”.