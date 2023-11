Als laatste eerbetoon aan overleden vriend zamelen Avansstudenten geld in voor KWF

Yannick (tweede van rechts) met zijn vriendengroep

Nadat hun vriend Yannick dit jaar aan kanker overleed, zaten Avansstudenten Casper van Dortmont, Daan Roos en Daniël Schuijbroek in zak en as. Met het opzetten van een inzamelingsactie voor KWF, zetten zij hun verdriet om naar iets positiefs. Aankomende zomer doen ze namelijk mee aan Alpe d’HuZes.



Hij was altijd positief, klaagde nooit, voelde als een broer en hij was impulsief op een goede manier en charismatisch. Het zijn een paar omschrijvingen die student Werktuigbouwkunde Casper, student Bestuurskunde Daan en student Finance & Control Daniël voor hun dit jaar overleden vriend Yannick Smits hebben. Het gemis van hun maat is groot, ook een jaar later nog. ‘’Soms voelt het nog surrealistisch. Je beseft het wel, maar écht beseffen is iets anders. Hij was er altijd bij, en nu niet meer’’, vertellen de drie.



Achterhouden

In de zomer van 2022 hoorden de studenten, die al jaren in dezelfde vriendengroep zitten, dat Yannick acute lymfatische leukemie had. Drie dagen na de diagnose leek hij door opzwellingen al te overlijden, maar dat overleefde hij uiteindelijk. Wat volgde was een traject met veel onderzoeken, waarvan de studenten dachten dat hun vriend dat deed met het oog op genezing. Maar dat bleek anders te zitten.



‘’Yannick hield voor ons achter dat het een testprogramma was waarbij de uiteindelijke kans op overleving nul was. Maar hij wilde zelf positief blijven’’, vertelt eerstejaarsstudent Casper. ‘’Hij liet zich uitgebreid onderzoeken om anderen met dezelfde ziekte een kans te geven en zei tegen ons dat het wel goed zou komen. ‘Ik ben er morgen weer, ik heb nog een tijdje en jullie zien mij gewoon terug’ was wat hij altijd zei.’’

Niet te beseffen

Die uitspraken bleken geen werkelijkheid te zijn. In maart van dit jaar ging de gezondheid van Yannick hard achteruit en overleed hij. Casper: ‘’Dat was niet te beseffen. Ik kwam net terug van een vakantie in Londen, toen mijn vader het tegen me vertelde in de auto. De wereld om me heen bewoog, maar geestelijk stond alles stil’’, vertelt hij openhartig. Daniël: ‘’De avond ervoor had ik nog een persoonlijk gesprek met hem en was ik in de veronderstelling dat ik hem nog eens zou zien. Dat bleek zo te zijn, maar niet levend. Je hoort wel eens via via over vrienden die overlijden, maar zelf maakte ik dat nog nooit mee.’’



Een tijdje na het overlijden besloot de vriendengroep, acht man in totaal, in actie te komen. Om het werk van Yannick voort te zetten, het mogelijk maken van onderzoek naar kanker, schreef de groep zich in om mee te doen aan Alpe d’HuZes om zo geld in te zamelen voor het KWF. Dat gaan ze komende zomer doen. ‘’Als eerbetoon aan zijn gestarte missie’’, vertellen de drie.

Sponsors

De groep zoekt donaties en kledingsponsors, maar is ook bereid om tegenprestaties te leveren. Het belangrijkste voor nu is eerst om in goede conditie te raken voor de tocht omhoog, die ze minimaal twee keer willen lopen. ‘’We moeten goed voorbereid zijn om een keer in de ochtend serieus te lopen en daarna nog een keer met een biertje te gaan’’, zegt Daan. ‘’Het is namelijk ook een leuk evenement en zo willen we het ook zien.’’

De groep hoopt in totaal twintigduizend euro op te halen. Wie een donatie wil doen, kan dat via deze pagina doen.