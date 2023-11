Alumnus Guinevere werkt voor de overheid in Den Haag: ‘Onderkwalificeer jezelf niet als hbo’er’

Guinevere van der Veer

Guinevere van der Veer volgt een Rijks-hbo-trainee-programma bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en is momenteel gedetacheerd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid. De oud-Avansstudent wilde na haar studie Integrale Veiligheidskunde niets liever dan werken voor de overheid, een droom die nu al uitkomt.

Al sinds het begin van haar studie Integrale Veiligheidskunde in Breda, waar Guinevere in 2021 afstudeerde, wist ze dat ze later bij de overheid wilde werken. Omdat haar ouders dat doen en omdat ze een grote interesse heeft in wat er in de wereld speelt. “Om te kijken hoe een land met bepaalde dingen zoals oorlogen, crisissen en het milieu omgaat, leek me heel leerzaam”, vertelt Guinevere, die de overheid als droomplek ziet. “Mensen werken er niet om zichzelf, een bedrijf of product groot te maken, maar om iets te kunnen doen voor de samenleving. Je maakt Nederland beter. En bijna alles wat je in het nieuws ziet, heeft te maken met mijn werk. Alles is interessant en je voert boeiende gesprekken.”



Drugs en vuurwerk per post

De oud-Avansstudent volgt het Rijks-hbo-traineeprogramma, waar ze op gewezen werd toen ze na haar opleiding al parttime werkte in een andere functie in Den Haag. Ze solliciteerde en werd aangenomen voor haar huidige functie bij het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit. Momenteel is ze echter gedetacheerd bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid waar ze werk verricht voor ministeriële commissies. Daarnaast houdt ze zich bij het programma Directoraat-Generaal Ondermijning momenteel bezig met de uiteenzetting van de motie voor het tegengaan van drugs en illegaal vuurwerk per post.

“Met de postsector ga ik in gesprek om te zien wat ze tegen drugs en vuurwerk verzenden per post doen. Het is de leukste opdracht die ik tot nu toe heb gekregen, het is heel gevarieerd en uitdagend. Je moet je tekst heel ambtelijk verwoorden, anders kan iets snel verkeerd worden opgevat. Dat is leerzaam”, zegt Guinevere, die zich als een vis in het water voelt. “Ik houd van nieuwe dingen doen en mezelf ontwikkelen. Dat gaat hier in sneltreinvaart.”

Tips van Guinevere als je wil werken bij de overheid:

-Als je de vacaturesite van de Rijksoverheid opent en je moeilijke termen en woorden ziet, maar een vacature wel interessant vindt: solliciteer gewoon. Je hebt veel opties om projecten op te pakken en als start beleidsondersteunend werk te doen, om daarna je eigen beleidsplek op te bouwen. En als je het niet wordt, staat je naam wel in de database.

-Onderkwalificeer jezelf niet als hbo’er.

– Denk vooraf na bij welk departement je wilt werken. Zoek op welke ministeries er zijn, waar ze voor staan en wat er speelt in het nieuws.

-Als je bijvoorbeeld landbouw interessant vindt en een communicatieachtergrond hebt, maar niet alles van landbouw weet: solliciteer bij de communicatie-afdeling. Je hoeft niet elke dag koeien te hebben gemolken om er te werken. Als je motivatie maar intrinsiek is.



Voordelen als hbo’er

Samen met anderen is Guinevere onderdeel van een pilot waarbij hbo’ers een traineeship bij de overheid volgen. Tot nu toe waren het voornamelijk wo’ers die dat deden. “Maar er is weinig verschil. Je hebt hbo’ers die abstract denken, maar ook wo’ers die het liefst praktijkwerk doen. Het gaat er niet om hoeveel je gestudeerd hebt; iedereen begint op hetzelfde niveau en iedereen is in het begin bezig om de weg te vinden in de gebouwen”, zegt de alumnus lachend. Ook heeft ze een voordeel als hbo’er: tijdens haar studie op Avans leerde ze tijdens trainingen om te gaan met weerstand en voor een groep mensen te presenteren, waardoor ze zich met haar praktijkervaring kan onderscheiden. “Daar ben ik dankbaar voor. Ik hoor dagelijks op mijn werk dat ik sociaal ben en een verbinder. Dat is mijn kracht.”

Guinevere (rechts) met Sandor Gaastra, de secretaris-generaal bij het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Guinevere werkt zowel vanuit huis als in Den Haag, maar heeft ook werkbezoeken op locatie. Zo was ze vorige week nog in België, voor een bijeenkomst met de secretaris-generaal van de Benelux. Verder voert ze dagelijks werkoverleggen en praat ze met ministerie-medewerkers van verschillende portefeuilles. “Geen dag is hetzelfde, dat maakt het zo leuk”, zegt ze.

Loyale tegenspraak

Hoe leuk ze haar werk ook vindt, soms is het ook moeilijk. Zo komt het wel eens voor dat ze haar persoonlijke opvattingen opzij moet zetten, omdat ze te maken krijgt met beleid dat wordt gemaakt door ministers met een andere politieke voorkeur dan zij. “Dat vind ik spannend. Zo zat ik bij het Ministerie van Landbouw omdat ik wat wilde doen voor het milieu en dierenrechten. Toen een ambtenaar van de Partij voor de Dieren bij een overleg over de visserij een rapport presenteerde aan een minister waaruit bleek dat vissen pijn konden ervaren, was ik het daarmee eens. Maar de minister maakte het niet uit en gaf er geen antwoord op. Dat vond ik, als vegetariër, zó erg”, zegt Guinevere, die trainingen krijgt waarin ze leert om loyaal te zijn naar haar departement, maar ook om te tegenspreken als het moet.

Het traineeship van Guinevere duurt nog zes maanden. Daarna hoopt ze op haar huidige werkplek te kunnen blijven. “Hier blijven plakken lijkt me leuk. Ik vind de opdrachten heel interessant en gevarieerd. En nu de Tweede Kamer-bezetting na de verkiezingen kan veranderen, is het maar de vraag wat voor projecten er daarna bij ons komen. Dat hangt maar net van de ministers af.”