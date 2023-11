Avans krijgt nieuwe lestijdentabel, pauzes worden flexibel

Foto: Angeline Swinkels

Studenten en medewerkers van Avans krijgen volgend jaar te maken met een nieuwe lestijdentabel. Alle roostereenheden hebben daarin een duur van dertig minuten in plaats van vijfenveertig. De nieuwe lestijden gaan lopen van 08:00 tot 22:00 uur, wat volgens de hogeschool niet betekent dat je vanaf 08:00 uur ’s ochtends ook les krijgt. In het schema is ook ruimte voor flexibele pauzes.

De nieuwe indeling komt er vanwege de openingstijden van de Avansgebouwen. De lestijdentabel gaat per september 2024 in. De lessen worden zo ontwikkeld dat ze passen in de nieuwe lestijden. Dat gaat in samenwerking met docenten.

Links de huidige lestijdentabel, rechts de nieuwe

Avans stapt ook af van een vast pauzemoment en gaat over op flexibele maatwerkmogelijkheden per opleiding. Dit omdat uit de praktijk blijkt dat een vaste pauze niet voor iedereen haalbaar is.