Avansstudent Nina: ‘Doordat ik peercoach ben, kwam ik erachter dat ik op de verkeerde opleiding zat’

Illustratie: Lotte Verheul

Een nieuwe groep peercoaches is deze week gestart. Met een certificaat op zak gaan deze studenten andere studenten helpen met verschillende hordes die ze tegenkomen in het studentenleven. Nina de Hoogh, tweedejaarsstudent Human Resource Management, is al anderhalf jaar peercoach. Ook koppelt zij studenten met vragen aan peercoaches die willen helpen.

Een peercoach is een student die mede-Avansstudenten helpt. Het idee is dat deze stap naar hulp makkelijker gemaakt is, dan wanneer de student bij een decaan of een studieloopbaanbegeleider moet aankloppen. ”Het voelt vaak fijner om iemand van je eigen leeftijd om hulp te vragen. Een medestudent weet vaak ook beter wat de student die hulp nodig heeft meemaakt. Het kan vaak ook erg geruststellend zijn om te horen dat meerdere studenten tegen dezelfde problemen aanlopen. Dat je weet dat je niet de enige bent.”

Peercoach Nina de Hoogh

Intake & matchen

Op het moment dat je begeleiding van een peercoach wilt, vul je een intakeformulier in. Daarin vertel je wat over jezelf en waar je hulp bij wilt hebben. Dat kan onder andere zijn op het gebied van motivatie, leerstrategieën, faalangst, dyslexie, stress of sociale contacten leggen. Momenteel zijn er zo’n dertig peercoaches actief.

Naast het zijn van peercoach, zit Nina ook in de werkgroep. Ze bekijkt de aanvragen en koppelt die aan een van de peercoaches. Die coaches hebben zelf ook onderwerpen opgegeven op welke gebieden ze kunnen en willen coachen. ”We gaan dan kijken naar de overeenkomsten: doen de peercoach en de coachee (degene die gecoacht wil worden) dezelfde opleiding? Heeft de coach een vergelijkbare situatie meegemaakt?”

De locatie waar de peercoach en coachee verblijven en/of studeren blijkt ook een belangrijke factor: ”Daar focussen we ons de komende periode iets meer op. Zowel de peercoaches als coachees hebben bij ons aangegeven dat ze het fijner vinden om fysiek af te kunnen spreken. Soms komt het voor dat we even niemand beschikbaar hebben die op die probleemgebieden wil coachen of dat de hulpvraag te lastig is. Dan gooi ik de aanvraag in de groep. Er is altijd wel iemand die ook even buiten zijn eigen onderwerpen wil kijken.”

Mijn gespreksvaardigheid is enorm vooruit gegaan door het coachen. Nina de Hoogh

De coachees krijgen dus hulp, maar de peercoaches hebben er zelf ook iets aan. ”Mijn gespreksvaardigheid is er enorm op vooruit gegaan”, laat de Avansstudent weten. ‘In het begin vond ik het heel spannend om gesprekken met coachees te doen. Nu doe ik het met gemak. Laatst had ik een assessment voor een verzuimgesprek. Dan moet je je ook van je empathische kant laten zien en is je non-verbale communicatie belangrijk. Tijdens mijn feedback kreeg ik te horen dat ik non-verbaal veel communiceer: veel knikken, de ander laten uitpraten, stiltes laten vallen en dat ik niet invul voor een ander. Dit soort dingen heb ik vooral geleerd tijdens het peercoachen.”

Van Bedrijfskunde naar Human Resource Management

Peercoaching heeft Nina ook een carrièreswitch opgeleverd: ”Ik studeerde Bedrijfskunde. Door de peercoachgesprekken ben ik erg gaan twijfelen. Dít is wat ik leuk vind, maar het komt zo weinig terug in mijn opleiding. Ik miste het menselijk aspect en stopte met de studie. Na een tijdje zoeken kwam ik uit bij Human Resource Management, ook op Avans. Dit past zoveel beter bij mij.”