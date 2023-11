CBS: depressies en slaapproblemen onder jongeren

Foto door Ketut Subiyanto via Pexels

Jongeren tot 25 jaar zeggen steeds vaker dat ze slaapproblemen of depressies te hebben. Dat blijkt uit nieuwe cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Nog steeds melden jongeren veel klachten over hun mentale gezondheid. Sommige vragen beantwoordden ze in 2022 iets positiever een jaar eerder, maar dat is te weinig om van een trendbreuk te spreken, vindt het CBS.

“Na de coronajaren had je kunnen hopen op een verbetering”, zegt hoofdsocioloog Tanja Traag, “maar de verwachte daling van mentale problemen onder jongeren zien wij in deze cijfers niet terug.”

Stijging in coronajaren

In 2021 zag het CBS ineens meer psychische klachten onder jongeren. Veel vaker zeiden ze toen dat ze zich in de maand voor de enquête somber, zenuwachtig of neerslachtig hadden gevoeld. Schommelde het percentage eerst nog rond de tien procent, in 2021 was het ineens achttien procent. In 2022 zakte dat naar zestien, meldt het CBS nu.

Qua lichtpuntjes blijft het daarbij. Andere problemen nemen juist toe. Zo zeggen al sinds 2017 steeds meer studenten dat ze in de twaalf maanden voor ze aan het onderzoek meededen een depressie hadden gehad. Bij de 18 tot 25 jarigen gaat het inmiddels om zeventien procent, zegt het CBS.

Scheve verdeling m/v

Niet alle cijfers zijn uitgesplitst naar jongeren onder en boven de achttien jaar en of er een verschil is tussen studenten en niet-studenten is ook niet uit deze cijfers op te maken. Wel is duidelijk dat 18 tot 25-jarigen bijna twee keer zoveel psychische klachten rapporteren als de 12 tot 17-jarigen. Ook de man-vrouwverdeling is behoorlijk scheef. Vrouwen van 18 tot 25 zeiden in 2022 twee keer zo vaak als hun mannelijke leeftijdsgenoten dat ze psychische klachten hadden: 26 tegenover 13 procent.

Chronische slaapproblemen

Verder zeggen steeds meer jongeren dat ze ‘nogal’ of zelfs ‘heel veel’ slaapproblemen hebben gehad, in de twee weken voordat het CBS bij ze langskwam. Deze slaapproblemen kregen tot nu toe minder aandacht, maar sinds 2020 stijgen ze flink, naar 22 procent in 2022. Tussen 2017 en 2019 schommelde dat percentage rond de 14.

Dat meer jongeren zeggen dat ze mentale problemen hebben ziet ook gezondheidspsycholoog Peter van der Velden van de Tilburg University. Op basis van eigen onderzoek plaatst hij wel een kanttekening: van de mensen met psychische klachten zegt na een jaar meestal de helft dat ze die nog steeds hebben. Bij de andere helft zijn de klachten afgenomen of zelfs opgelost.

Meer slaapproblemen ziet Van der Velden ook. En hij neemt ze zeer serieus. “Chronische slaapproblemen ondermijnen je leven. Dit wordt vaak onderschat.”

Vorige week pleitten studenten- en welzijnsorganisaties voor het oprichten van een ‘kopzorgenraad’ vanwege de toename van mentale problemen onder jongeren.