Clash over Israël-Palestina bij diploma-uitreiking UvA

De Roeterseilandcampus van de Universiteit van Amsterdam

Een Palestijnse afgestudeerde van de Universiteit van Amsterdam heeft tijdens zijn diploma-uitreiking een toespraak gehouden waarin hij ageerde tegen Israël. Een Joods gezin dat daartegen protesteerde zou zijn uitgejoeld.

In zijn toespraak scandeerde de student business administration afgelopen vrijdag de omstreden leus From the river to the sea, Palestina will be free, meldt De Telegraaf. De vader en moeder van een Joodse student die eveneens afstudeerde, protesteerden daartegen. “Daarop stak er een massaal gejoel op in de zaal en kregen wij, toen we de zaal verlieten omdat wij ons niet meer veilig voelden, onder meer fucking Jews naar het hoofd geslingerd”, zegt de vader tegen de krant.

Volgens hem hadden de aanwezigen op het podium, onder wie docenten, onmiddellijk afstand moeten nemen van de student en diens uitspraken, maar gebeurde dat niet.

Grote spijt

De woordvoerder van de UvA bevestigt desgevraagd dat een van de studententoespraken bij de diploma-uitreiking gehouden is door een Palestijnse afgestudeerde. “Hij gebruikte het podium om een politiek geladen verhaal te houden. Enkele aanwezigen namen hier aanstoot aan en liepen weg. Wat er precies geroepen is hebben we niet kunnen achterhalen of bevestigen.”

De faculteit heeft “grote spijt” betuigd, meldt de woordvoerder. “Dit had zo niet mogen gebeuren. Een diploma-uitreiking is niet het moment voor een politieke toespraak, en dit had voorkomen moeten worden, of er had moeten worden ingegrepen. De decaan van de faculteit heeft in een mail excuses aangeboden aan alle aanwezigen en heeft ook contact met de betreffende familie. Verder wordt bekeken welke passende maatregelen zullen worden genomen.”