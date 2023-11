Co-creatie Avans en Reinier van Arkel: studenten runnen onder begeleiding zorgafdeling tijdens stage

Studenten Social Work en Verpleegkunde runnen, onder begeleiding van zorgprofessionals, een beschermd wonen locatie in Haarsteeg. De leerunit is opgezet door zorginstelling Reinier van Arkel en Avans Hogeschool en sinds dit studiejaar van start.

Op de zorglocatie wonen 32 cliënten met (ernstige) psychische aandoeningen. In de leerunit lopen studenten Verpleegkunde, zowel op mbo- als hbo-niveau, en Social Workstudenten tegelijkertijd stage. Vanaf de start runnen zij de afdeling en voeren ze zelfstandig de taken uit. Daarin worden ze begeleid door de aanwezige zorgprofessionals die stukje bij beetje een stap terugdoen, waardoor zij een begeleidende rol krijgen.

“De toegevoegde waarde van de co-creatie is dat door deze samenwerking studenten van verschillende opleidingen van maar ook met elkaar leren”, legt Laura Kropman uit. Zij is de praktijkopleider vanuit Reinier van Arkel. “De studenten trekken met elkaar op en gaan gefaseerd steeds meer zelf de afdeling draaien.” Ook de zorgmedewerkers leren door de co-creatie. “Zelf ben ik al lang de schoolbanken uit”, zegt verpleegkundig begeleider Angelique van Riel. “De stagiaires hebben een frisse en soms andere blik en daar leren we als zorgmedewerkers ook weer van. Ik ben verpleegkundige, maar krijg door de Social Workstudenten die hier stage lopen soms ook een andere kijk op bijvoorbeeld de benadering van cliënten.”

Elke dinsdag vindt er intervisie plaats en zijn de stagiaires een middag bezig met overleg en opdrachten om tijdens de stage mee aan de slag te gaan. “Door de intervisie kunnen de stagiaires op hun eigen niveau hun stageperiode doorlopen”, vertelt Kropman. “Als iemand het bijvoorbeeld nog spannend vindt om contact te maken met cliënten, dan gaat diegene daaraan werken.”

In het begin van de leerunit waren alle partijen nog een beetje zoekende, stelt Kropman. Dat geldt voor zowel de stagiaires als zorgmedewerkers, maar ook de cliënten. “We merkten dat ze moesten wennen. Er heerste wat onrust op de groep vanwege de vele nieuwe gezichten. Maar juist door al deze nieuwe en extra gezichten, is er wel meer 1-op-1-tijd om mee te gaan naar de huisarts, of om met elkaar een activiteit te ondernemen.”