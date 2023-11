Column: bijbaantjes

Foto: Ilse Wolf

Werken, ik doe het al zo lang het mag. Op mijn veertiende begon ik met een krantenwijk en sindsdien heb ik altijd een of meerdere bijbaantjes gehad. Zeker op jonge leeftijd ging het vooral om geld verdienen, wat ik moest doen was eigenlijk niet zo belangrijk. Al baalde ik er wel van als het regende. Tegenwoordig vind ik het steeds belangrijker om dat te doen wat ik leuk vind.

Gedurende mijn opleiding heb ik mezelf met verschillende stages en bijbaantjes verdiept in verschillende vakgebieden. Social media, contentcreatie, contentwriting, marketing en gastvrouw. Door veel te proberen ben ik erachter gekomen wat wel en niet bij mij past. Soms heb ik het idee dat dat ‘jobhoppen’ ook in mijn nadeel kan werken. Want hoe kun je laten zien dat je ergens lang wilt blijven werken, als je steeds na een jaar weggaat? Maar hoe moet ik nu al weten wat ik leuk vind, als ik niks uitprobeer?



Door verschillende dingen te proberen, heb ik ontdekt dat je niet altijd alleen voor het werk moet kiezen. Soms zijn het je collega’s die goud zijn. Zelf werk ik nu al bijna vijf jaar bij een bedrijf, en dat komt echt doordat ik samen werk met mijn vrienden.

Ik ben voorstander van studiegerelateerde bijbaantjes omdat ik van mening ben dat die je een voorsprong kunnen geven op de arbeidsmarkt. Zoals je misschien al weet, studeer ik Communication & Multimedia Design en ik wil graag de richting van marketing op. Door bijbanen in dat vakgebied te zoeken, heb ik het idee dat je makkelijker aan de slag kunt als je een stage of fulltimebaan zoekt.

Maar ik werk liever in een vriendenteam dan dat ik een bijbaan heb die goed op mijn cv staat, maar waar ik absoluut niet gelukkig van word. Ik weet niet hoe dat bij jou zit, maar ik houd dat niet lang vol.

Nog niet zo lang geleden had ik een sollicitatiegesprek. Daarin werd ik niet afgerekend op het ‘jobhoppen’, het werd juist als iets goeds gezien. Veel dingen uitproberen, zoeken naar wat je leuk vindt en dingen blijven leren! Ik ben 24 jaar en ik heb echt nog geen idee waar ik op zakelijk gebied goed in ben. Schrijven vind ik leuk om te doen en het gaat me ook wel makkelijk af. Maar vraag je me om te gaan schrijven over dakisolatie of over zonnepanelen, zeg ik: “Sorry, voor nu is dat prima, maar spring ik geen gat in de lucht als ik dat fulltime moet doen”.