Column: Let op, geld lenen kost geld

Foto: Ilse Wolf

Dat weten de meeste mensen inderdaad wel, maar als je te horen krijgt dat de rente 0% is en je geen leenangst hoeft te hebben, dan ga je ervan uit dat je kunt lenen zonder rente te hoeven betalen. Dat bleek weer te mooi om waar te zijn.

Veel studenten die geboren zijn tussen 1997 en 2001, waaronder ikzelf, hebben een studieschuld. Dat we moesten lenen was al flink balen, maar met de 0% rente zouden we in ieder geval niet méér terug hoeven te betalen dan wat we hadden geleend. Daardoor hadden studenten geen leenangst. Zelf heb ik het geluk dat ik niet uit 1997 kom, want als je het mij vraagt is dat echt de pechgeneratie met hoofdletter P.

De basisbeurs werd afgeschaft op het moment dat zij gingen studeren waardoor ze of alles van de aanvullende beurs moesten betalen, of bij moesten lenen. Het collegegeld werd voor de studenten die in 2020 aan hun opleiding begonnen gehalveerd. Dat gebeurde niet één keer, maar twee jaar op rij. De studenten uit 1997 kregen niets, behalve de rekening van het volledige collegegeld. Als je denkt dat je er dan wel bent; dat is helaas niet zo. Toen die de jaargang uit 1997 net afgestudeerd was kwam de basisbeurs terug. Ook die hebben ze gemist.

Als klap op de vuurpijl krijgen studenten eerst te horen dat de rente van 0% wordt verhoogd naar 0,54%. Niet veel later komt er nog een verhoging, van 0,54% naar 2,56%. Dat is 5 keer zo veel!

Zoals ik al zei: ik heb het geluk dat ik niet uit dit jaar kom. Een echte pechstudent wil ik mezelf daarom niet noemen. Ik heb namelijk twee keer maar de helft van mijn collegegeld hoeven te betalen en ik krijg nu in mijn laatste jaar nog de basisbeurs. Daardoor heb ik aan mijn studietijd maar een kleine studieschuld overgehouden. Mocht dat de enige zorg zijn, dan is dat goed te overzien. Maar hoe gaan wij, de studenten geboren tussen 1997 en 2001, ooit een huis kopen?

Je studieschuld zou je niet op hoeven te geven bij de bank wanneer je een hypotheek aanvraagt, maar ook daarvan komen banken nu terug. Ik heb vrienden met een studieschulden van €50.000, omdat ze ook nog eens studievertraging hebben opgelopen. In de huidige situatie zit er voor ons niks anders op dan thuis blijven wonen.

Pap, mam, wat eten we vandaag?