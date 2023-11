Deltapremies voor ‘boegbeeld’ en ‘ambassadeur’ van praktijkgericht onderzoek

Foto: Studio Sven. Reint Jan Renes, Robbert Dijkgraaf, Janine Stubbe (v.l.n.r.).

Twee lectoren hebben maandagavond de Deltapremies van 500 duizend euro ontvangen voor hun praktijkgerichte onderzoek. De een houdt zich bezig met de gezondheid van podiumkunstenaars, de ander met duurzaamheid in steden.

Bij kunsthogeschool Codarts Rotterdam onderzoekt lector Janine Stubbe de fysieke en mentale gezondheid van studenten, dansers, musici, circusartiesten en sporters. Het doel is gezondheidsklachten te voorkomen en prestaties te verbeteren.

Lector Reint Jan Renes van de Hogeschool van Amsterdam wil weten hoe mensen tot duurzaam gedrag komen, waarmee ze het milieu zo weinig mogelijk “of zelfs helemaal niet” belasten. Zijn onderzoek kan steden duurzamer maken.

Mooie voorbeelden

Demissionair minister Dijkgraaf was bij de uitreiking aanwezig. Hij prees de winnaars en sprak van “echt mooie voorbeelden van praktijkgericht onderzoek die over grenzen van het vakgebied kijken en waarmee we samen verder komen”.

Die voorbeeldfunctie ligt aan de basis van deze tweejaarlijkse premies, die sinds 2019 worden uitgereikt Ze zijn niet alleen bedoeld als een “erkenning” voor praktijkgericht onderzoek, maar ook “om het belang hiervan te onderstrepen”.

Dat klinkt door in de loftuitingen voor de winnaars. De selectiecommissie noemt Codarts-lector Stubbe “een echte ambassadeur voor het praktijkgericht onderzoek”. De andere winnaar, HvA-lector Renes, is “een echt boegbeeld voor het praktijkgericht onderzoek”.

Ambassadeur

De winnaars mogen het geld ook niet zomaar in hun onderzoek steken. Ze moeten 10 à 20 procent (50 à 100 duizend euro) besteden aan “de versterking van de ambassadeursfunctie” van de lector. “Te denken valt aan communicatieactiviteiten, symposia, netwerkbijeenkomsten, lezingen et cetera.”

De Vereniging Hogescholen en onderzoeksfinancier SIA hebben de prijzen in het leven geroepen. De selectiecommissie stond onder leiding van Eppo Bruins, voorzitter van adviesraad AWTI.