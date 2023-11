Demonstranten: UvA had geen excuses moeten aanbieden voor Palestinatoespraak

Demonstranten eisten dinsdag het vertrek van de economiedecaan aan de Universiteit van Amsterdam. Hij zou ten onrechte excuses hebben aangeboden voor de afstudeertoespraak van een Palestijnse student.

De student hield de toespraak afgelopen vrijdag tijdens de diploma-uitreiking van zijn opleiding business administration. Uit een amateurfilmpje dat het Hoger Onderwijs Persbureau heeft ingezien, blijkt dat hij – anders dan De Telegraaf eerder meldde – de leus ‘From the river to the sea, Palestina will be free’ niet in zijn geheel scandeerde.

Hij zei letterlijk: “From the river to the sea, from the past to today, Palestinians resist in their own special way. Some through art, some through dancing, others through activism and some like myself through creating a positive impact using business.”

“Shut the fuck up”

De vader en moeder van een Joodse student die eveneens afstudeerde, protesteerden tegen het gebruik van de omstreden leus. In het filmpje is een vrouw te horen die roept: “Think about the hostages”, waarop iemand uit het publiek: “Shut the fuck up” antwoordt. De student zelf deed niets met de opmerking van de vrouw en ging niet in op het geweld van de kant van Hamas.

In de Telegraaf zei de vader van het gezin dat ze “bij het verlaten van de zaal onder meer fucking Jews naar het hoofd geslingerd kregen”. Dat is niet terug te horen in het filmpje, dat meteen na de speech van de student eindigt. Het kan daarna zijn gebeurd.

Excuses

De faculteit economie en de UvA boden snel hun excuses aan. “Een diploma-uitreiking is niet het moment voor een politieke toespraak, en dit had voorkomen moeten worden, of er had moeten worden ingegrepen.”

Dinsdag demonstreerden er bij de UvA ruim honderd studenten. De student had volgens hen helemaal geen vijandige speech gehouden, noteerde Folia. Door “direct het narratief van de media over te nemen” en excuses aan te bieden, zouden de UvA en economiedecaan Roel Beetsma de student voor de bus hebben gegooid. Die zou nu met naam en toenaam worden genoemd in internationale media. Ze vinden dat de decaan hem in bescherming had moeten nemen en eisen zijn aftreden.

De UvA benadrukt dat de naam van de Palestijnse student en opnames van de diploma-uitreiking niet door haar zijn verspreid.