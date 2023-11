Deze docenten maken kans op de titel Docent van het Jaar 2023

De genomineerde docenten op een rijtje

Wie o wie wordt de Docent van het Jaar 2023? Inmiddels is de nominatieronde gesloten en de top 5 bekend. Avansdocenten Anne Marieke Fransen, Henry Vega, John Lousberg, Henny van der Linden en Tejo Hijlkema maken kans op de titel. Stemmen kan vanaf vandaag.

Stem hier!

De afgelopen weken kwamen 58 nominaties binnen met ontroerende, lovende en enthousiaste reacties van studenten. Aan de hand van de binnengekomen redenen voor nominatie stelt Punt je aan de docenten voor.

Anne Marieke Fransen – Business Innovation

“Anne Marieke staat altijd open voor vragen en heeft echt het beste voor met de studenten. Loop je vast, dan heeft ze altijd een antwoord. Daarnaast houdt ze niet heel erg vast aan de structuur, als je kunt laten zien dat je je hebt ontwikkeld is het goed. Ze vindt het belangrijk dat het goed met haar studenten gaat, de opdrachten zijn de ‘bijzaak’.”

Henry Vega – Communication & Multimedia Design

“Dit is echt de beste docent ooit. Iemand met een hart zo groot als dat van Henry, die altijd klaarstaat voor zijn studenten, en zelfs om 22:00 uur voor de deadline helpt via Teams, verdient het om docent van het jaar te worden. Hij is de beste docent die net een stapje verder gaat om z’n les leuk voor iedereen te maken.”

Henny van der Linden – Mechatronica

“Als je vragen hebt, kun je altijd bij Henny terecht voor hulp. Zelfs als je om 23.00 uur in de knoop zit met een belangrijke vraag, reageert hij via Teams om je te helpen. Hij neemt de tijd voor zijn studenten en is ontzettend gezellig. Henny is coördinator in leerjaar 1. Ik zit nu in leerjaar 2 en mis hem enorm!”

John Lousberg – HBO Rechten

“Ik ben nu vier jaar student aan de JHS en heb de afgelopen weken voor het eerst les gehad van John. Van alle docenten van wie ik les heb gehad, steekt John er met kop en schouders bovenuit. Hij geeft les met veel enthousiasme, is super betrokken en heeft een passie voor zijn vak. Ook kleedt hij zich met speciale t-shirts passend naar de les.”

Tejo Hijlkema – Verpleegkunde

“Ik nomineer Tejo vanwege zijn eeuwige optimisme, zijn bereidheid om studenten te helpen en om zijn grappen tijdens de les!”