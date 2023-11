Edson da Graça: ‘Mentale gezondheid wordt vaak over het hoofd gezien’

Edson da Graça nam na zijn verhaal tijd voor een praatje.

Comedian en presentator Edson da Graça, bekend van televisieprogramma’s als Holland’s Got Talent en The Floor vertelt tijdens Boost Yourself over zijn torenhoge schuld die hij op jonge leeftijd opliep. “Mijn ex-manager is er met mijn geld vandoor gegaan. Daardoor had ik op mijn eenentwintigste tussen de 35.000 en 40.000 euro schuld.” Hij deelde zijn ervaringen, leermomenten en wijsheden met de studenten van Avans in Breda.

“In het begin kon ik alleen nog maar denken aan wraak. Mensen die ik vertrouwde hebben mij, grof gezegd, genaaid om geld. Ik was boos. Ik wilde ze terugpakken. Mijn vertrouwen in mensen was weg. Als ik niet boos was verdoofde ik mezelf met wiet. Ik kon het feit dat ik schulden had niet accepteren.”

‘Een masker is op zich heel licht, behalve als je deze elke dag moet dragen‘

“Overal waar ik kwam, hield ik een masker op. Ik vertelde iedereen die ik tegenkwam dat het goed met me ging. Die schone schijn ophouden vrat me op. Het ging zelfs zo ver dat ik het niet erg had gevonden als ik onder een vrachtwagen terecht zou komen.”

“Mijn redding was Marjolein Sanders, de zorgcoördinator van de school waar ik op dat moment werkte. Zij keek dwars door mijn masker heen. Tijdens een gesprek op haar kantoor zei ze: ‘Ed, ik weet niet wat er aan de hand is, maar iets klopt er niet.’ Toen brak ik. Ik schaamde mij enorm voor de problemen die ik had. Niemand mocht het weten, maar zij zag het. Nadat ik alles had verteld aan Marjolein, zei ze -tot mijn verbazing- dat ze mij wilde helpen. Daarmee viel er een enorme last van mijn schouders. Eindelijk durfde ik het met iemand te delen.”

‘Ook al is iets niet jouw schuld, soms moet je je verantwoordelijkheid nemen, jezelf herpakken en doorgaan‘

“Dat moment was voor mij een kantelpunt. Ik ging verantwoordelijkheid nemen voor de situatie waar ik in zat en maakte afspraken met de schuldeisers. Marjolein hielp me daarbij. Er kwam overzicht. Er kwam rust. Gedurende die periode ontdekte ik dat er stiekem veel goede mensen zijn. Ik zag in dat het juist helpt als je praat over je problemen. Ik ging ook naar een psycholoog. Dat was een enorme barrière, maar dat bracht me wel verder.”

‘Je bent nooit te min om je problemen te delen‘

“Er rust een taboe op praten over mentale gezondheid, maar zodra ik mijn problemen niet meer wegstopte en dus met meer mensen erover durfde te praten, ging er een wereld voor me open. Dus deel het! Weet dat je het niet alleen hoeft te doen.”