Eerste Kamer verwerpt motie voor lagere studieschulden

Illustratie: Esmee Rops

De Eerste Kamer heeft een PvdD-motie verworpen die de regering opriep om de studieschulden van pechstudenten te verlagen en – als dekking – fossiele subsidies versneld af te bouwen.

Studenten moesten de afgelopen jaren noodgedwongen lenen, stelt de Partij voor de Dieren, en zijn “niet toereikend voorgelicht over de risico’s van rentestijging en de moeilijkheid van het afsluiten van een hypotheek naast hun studielening”.

Senator Niko Koffeman (Partij voor de Dieren) diende vorige week een motie in. De regering zou het ‘schuldenleed’ van pechstudenten moeten verzachten. Dat zou betaald kunnen worden uit de versnelde afschaffing van fossiele subsidies.

Onzinnig

Enkele rechts-populistische partijen wilden uitleggen waarom ze tegen de motie waren. De BBB sprak van een motie met een “sterk publicitair karakter”, die niet uitvoerbaar en betaalbaar zou zijn. De PVV had wel willen voorstemmen, maar alleen als het geld uit het Klimaatfonds of een andere “onzinnige” subsidie zou komen, in plaats van de fossiele subsidies. Datzelfde gold voor Forum voor Democratie.

Maar ook de meeste andere partijen verwierpen de motie. De enige voorstanders waren GroenLinks-PvdA, Volt, SP en de Partij voor de Dieren zelf. Demissionair minister Kaag (Financiën) had de motie vorige week ontraden tijdens de Algemene Financiële Beschouwingen. “Dat is echt aan een volgend kabinet”, vond ze.

Eerder wel

Vorig jaar stemde de Eerste Kamer overigens vóór een motie van de PvdA om de pechstudenten meer tegemoet te komen. Die motie heeft het kabinet naast zich neergelegd, omdat er geen geld voor zou zijn.

De fossiele subsidies liggen al langer onder vuur. In september vroegen klimaatwetenschappers en economen van acht universiteiten om een einde aan de fossiele subsidies.

Ook de bezetting van de A12 door klimaatactivisten draaide om de subsidies. De activisten zijn er voorlopig mee opgehouden toen de Tweede Kamer hierover een motie aannam: het kabinet moet onderzoeken hoe de subsidies kunnen worden afgebouwd.