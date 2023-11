HahahAvans Hogeschool organiseert cabaretfestival in Chassétheater

Avans Funnniest Festival Ever

Lachen, gieren en brullen bij Nienke Plas, DumpertReeten of Rayen Panday? Of ga je liever op zoek naar de cabaretier in jezelf tijdens een workshop moppen tappen? Op 12 december verandert het Chassétheater in Breda in het Avans Funniest Festival Ever, toegankelijk voor studenten en medewerkers van de hogeschool plus één eigen introducee.

Tijdens dit evenement komen veertig artiesten verspreid over acht zalen tussen 16:00 en 24:00 uur. Zo vind je in het theater onder andere de Humor Music Hall, de Holy Moly Comedy Club, de Theaterstraat en het Moppenbalkon.

Een kaartje voor het Avans Funniest Festival Ever kost 12,50 euro en voor diezelfde prijs mag je een introducee van buiten de hogeschool meenemen. Met jouw Avans e-mailadres kun je twee tickets kopen. Let op: tickets die besteld worden met een ander mailadres dan dat van Avans, worden ongeldig gemaakt en daar krijg je je geld niet van terug. Een week voor de start van het festival ontvang je de tickets in je mailbox.

Cabaretopleiding in de schijnwerpers

Even terug in de tijd: tijdens de start van het studiejaar 2022-2023 deed het College van Bestuur de belofte dat Avans een festival zouorganiseren. Aanleiding daarvoor is dat de Bachelor of Cabaret sinds 1 september 2022 door het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een officieel erkende en bekostigde opleiding is van de Koningstheateracademie. Die academie is onderdeel van Avans. Het doel van het festival is om binnen en buiten Avans meer bekendheid te geven aan de cabaretopleiding.