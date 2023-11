Hoe een vakantie in Senegal deze Avansstudent inspireerde om een marathon te lopen

Schoolkinderen in Senegal

Iets meer dan 42 kilometer hardlopen in Rotterdam. Niet voor een persoonlijk record, een medaille of de eer, maar met een tastbaar doel: een groep van meer dan duizend Senegalese schoolkinderen wekenlang kunnen voorzien van warme maaltijden. Niek Jansen, derdejaarsstudent Commerciële Economie in Breda, gaat het doen. “Een paar jaar geleden liep een vriend van mij de marathon van Rotterdam. Toen vond ik de sfeer zo gaaf, dat ik direct besloot om ook ooit een marathon te gaan lopen.”

Er was alleen een probleem. Niek had nog geen doel om voor te rennen. Voor ‘slechts’ een persoonlijk record rennen of ‘gewoon zomaar’, zag hij niet zo zitten. “Ik wilde iets tastbaars hebben, een stok achter de deur. Een focuspunt. Bij twijfel of wanneer ik geen zin heb, dan denk ik aan mijn doel en dat motiveert mij om door te gaan.”



Afgelopen zomer ging Niek met zijn ouders op vakantie naar Senegal. “Het was een indrukwekkende ervaring. Die mensen hebben helemaal niks als je het vergelijkt met wat we allemaal in Nederland hebben.” Het gezin zat in een splinternieuw hotel. “Prachtig, maar daardoor was het ook super confronterend. Zodra je buiten de grenzen van het hotel komt, loop je door de sloppenwijken.”

Tijdens een van de tours die Niek met zijn ouders in Senegal deed, kwam hij op een school. “Die kinderen hebben echt mijn hart gestolen. Ze hebben daar helemaal niks. Terwijl ik daar gewoon op vakantie was met mijn ouders. Het was zo dubbel. Ik wilde iets gaan doen voor ze.” De school is onderdeel van de stichting Een Hart Voor Senegal, opgericht door de Belgische René Henderix. De stichting zet zich in voor schoolkinderen van de kleuter- en basisschool in Bay Dëkk, een achterbuurt in M’bour, Senegal. Momenteel telt de school 1108 kinderen.

Na een gesprek met de oprichter raakte Niek nog enthousiaster. “Ik zag meteen waar het geld naar toe ging: eten voor de kinderen en onderhoud van de school. Het is voor mij heel belangrijk dat het geld in goede handen terechtkomt. Eigenlijk kwamen alle factoren op het juiste moment bij elkaar: Ik wilde altijd al een marathon doen, maar had wel een doel nodig. Deze kinderen werden mijn doel.”

“Ik wil zoveel mogelijk geld ophalen voor deze stichting, zodat deze kinderen een eerlijke kans krijgen op goed onderwijs. Voor €450 kunnen alle 1108 kinderen van deze school een hele week worden voorzien van drie warme maaltijden per dag.”

Trainen

Momenteel traint Niek drie keer in de week. In december gaat hij dat opschroeven naar vijf keer. “Dan ga ik écht serieus aan de slag, dan ga ik ook niet meer drinken. Dat doe ik nu nog wel, natuurlijk.”

Minor

Vanaf januari zit Niek in Valencia op de EDEM Business School voor zijn minor entrepreneurship. Maar ook dan gaat zijn training gewoon door. “Want in april moet ik er wel klaar voor zijn, wanneer ik terugvlieg naar Nederland om die marathon te gaan lopen.”