In OpenX heeft de Avans International Community een eigen plek: ‘Heel goed dat dit er is’

Borrel van de Avans International Community

Avansstudenten- en medewerkers uit de International Community hebben in OpenX bij Avans aan de Hogeschoollaan in Breda een speciaal ingerichte plek gekregen. Daar kunnen ze informeel en formeel samenkomen. De opening, met gratis drankjes en muziek, vond donderdagmiddag plaats.

Met een bijna leeg glas witte wijn kijkt Lisa Schiffino tevreden om haar heen. Studiegenoten zijn op dat moment met elkaar in gesprek, er klinkt discomuziek en bij de bar is het druk met Avansstudenten- en medewerkers die in de rij staan om gratis drankjes te halen. Bij de opening van de ruimte in OpenX voor de International Community, is het donderdagmiddag al vanaf het begin druk. ”Het is gezellig hier, ik denk dat ik hier zeker vaker ga komen”, vertelt de student International Business.



Eenzaam

De uit Italië afkomstige student is blij met deze speciaal ingerichte plek voor internationale studenten zoals zij. Want hoewel ze nog niet zo lang student is bij Avans, mistte ze zo’n plek. ”Soms kan het eenzaam voelen om hier als buitenlandse student te zijn, tussen alle Nederlanders. Die trekken toch vooral met elkaar op”, zegt ze. Hier kan ik met andere internationals samenkomen om te studeren of om gewoon even bij te praten over school en thuis. Het is heel goed dat dit er nu is.”



Wel welkom, niet altijd thuis

Precies om bovenstaande reden is de ruimte in OpenX voor internationals gemaakt, zegt Joost van Hilst. Hij is projectleider bij de Avans International Community en is er medeverantwoordelijk voor dat deze plek in Breda er is gekomen. ”Uit eigen onderzoek bleek dat internationals zich wel welkom voelen op Avans, maar niet altijd thuis. Een fysieke plek waar ze samen kunnen komen op Avans was er nog niet voor ze. Dat gebeurde tot nu toe altijd gefragmenteerd. Met deze plek komt daar verandering in”, zegt hij vlak voor zijn welkomstwoord aan alle studenten.

De ruimte in OpenX voor de International Community

De ruimte op de tweede etage van het nieuwe OpenX heeft drie functies. In eerste instantie moet het een informele ontmoetingsplek zijn. Daarnaast is het een formele onderwijsplek, met ruimtes om in groepjes academieoverstijgend aan projecten te kunnen werken. Tot slot is het een ruimte waar Student Support een eigen plek krijgt, om leden uit de community zo snel te kunnen helpen met allerlei vragen. ”Voor internationale studenten, maar ook voor studenten en medewerkers die gelieerd zijn aan de International Community”, aldus Van Hilst, die erg blij is met hoe de plek eruit ziet. ”Om dit te zien, na al dat harde werk van verschillende mensen, is heel gaaf.”



Ervaringen delen

Ruim tweehonderd studenten en medewerkers meldden zich vooraf aan bij de borrel, waarvan een groot gedeelte kwam opdagen. Een daarvan is student Eugene Chivurayise uit Zimbabwe. Hij studeert Industrial Engineering & Management in Breda. Hij vindt het goed dat Avans deze ruimte heeft gerealiseerd, want op andere onderwijsinstellingen maakte hij mee dat er weinig voor internationals werd gedaan. ”Dat gaf me geen fijn gevoel. Mensen staan er niet altijd bij stil hoe moeilijk het kan zijn voor internationals om op jonge leeftijd minimaal drie maanden van huis te zijn zonder familie. Dat kan echt eenzaam zijn. Een eigen plek waar je kunt samenkomen om dezelfde ervaringen en struggles te bespreken met andere internationals, is dan belangrijk”, zegt de voltijdstudent, die blij is dat er ook Nederlandse studenten welkom zijn.



Fotografie

Eugene gaat flink gebruikmaken van de plek, denkt hij. In zijn vrije tijd fotografeert hij graag, maar een plek om in rust aan zijn montage te kunnen werken had hij nog niet. Deze ruimte lijkt hem wel geschikt. ”Hier kan ik creatief te werk gaan en tegelijkertijd bijpraten met anderen”, vertelt hij met een flesje bier in zijn hand.”



De ruimte voor de International Community bevindt zich op de tweede etage van OpenX aan de Hogeschoollaan.