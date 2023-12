International Community geschokt na verkiezingsuitslag: ‘Wilders’ gedachtengoed wordt nu genormaliseerd’

De overtuigende verkiezingswinst van de PVV werkt door binnen de International Community van Avans. Een overgroot deel van de gemeenschap maakt zich zorgen over hun toekomst in Nederland en is bang voor haatvolle opmerkingen, zegt Avansdocent Fernando Rojas Franco. ‘’De dag na de uitslag was dat al merkbaar.’’

De verkiezingsuitslag accepteert Rojas Franco, hij staat achter de democratie. En het is ook niet eens zozeer de PVV als partij die volgens hem tot zorgen leidt bij de internationale gemeenschap op Avans. Waar Geert Wilders voor staat en wat zijn standpunten zijn, is immers al jaren bekend. ‘’Het is het feit dat zijn partij nu veruit de meeste stemmen heeft gekregen en dat veel mensen hetzelfde gedachtengoed hebben als Wilders. Dat is beangstigend, de resultaten geven nu ‘toestemming’ om te praten als Wilders en te discrimineren op afkomst en geloof’’, zegt de Avansdocent, die benadrukt niet alleen voor zichzelf te spreken maar namens een grote groep binnen de hogeschool.

De Avans International Community bestaat uit zo’n 2.500 studenten. Daarin zijn echter ook Nederlandse studenten meegenomen die een internationale studie volgen.

Geen vrijheid van geloof

De eerste geschokte berichten vanuit de internationale gemeenschap stroomden na de exitpoll op de avond van de verkiezingen snel binnen, zegt Rojas Franco. Zo was er een bericht van een internationale Avansdocent die ‘grapte’ dat hij zijn naam maar moest veranderen naar Jan de Jong. Een dag later was het gespreksonderwerp nummer één tijdens lessen. ‘’Vooral studenten met een moslim-achtergrond waren bang en onzeker. Ze zijn bang dat moskeeën worden aangevallen, dat ze terug moeten naar hun land van herkomst, dat er straks geen vrijheid van geloof meer is in Nederland en dat opleidingen voor internationale studenten moeten stoppen. Ze zijn bang dat ze niet meer welkom zijn, vertelden ze.’’

Ook Maria Driessen voelt zich zo. De tweedejaarsstudent International Business in Den Bosch groeide op in Canada en heeft Nederlandse familie, vandaar haar achternaam. Dat er verkiezingen waren, wist ze in eerste instantie niet eens, maar toen haar studiegenoten de dag erna vertelden over de winst van PVV en de standpunten van die partij, werd haar geadviseerd zich toch maar in te lezen. ‘’Toen schrok ik, zeker van het feit dat ze bacheloropleidingen alleen nog in het Nederlands willen en minder internationale studenten willen. Dat heeft gevolgen voor mij’’, zegt ze. Eerst maakten haar studiegenoten en zij nog wel grapjes over deportatie, maar ze kon er niet echt om lachen.

Dat het misschien niet zo ver komt met alle standpunten van de PVV, is niet per se de grootste angst voor Avansdocent Rojas Franco. Want Wilders zei al mensen niet te gaan uitzetten. ‘’Het probleem is vooral dat Wilders het wel altijd heeft gezegd en dat mensen nu massaal op hem stemden. Die vinden dat. En ook als ze niet op hem stemden vanwege die extreme standpunten, stemden ze er alsnog op.’’



Woning vinden

Ook Maria is niet bang om uitgezet te worden. Ze vertrouwt op het politieke systeem in Nederland, waarbij een meerderheid nodig is om voorstellen goed te keuren. En er is een grondwet. Maar ze maakt zich wel ernstige zorgen om het vinden van een huis als internationale student. ‘’Dat is nu al lastig genoeg. Hoe moet dat als er een partij regeert die tegen internationale studenten en internationalisering is en buitenlanders de schuld geeft van de woningnood?’’, zegt ze. ‘’Ook ben ik bang om terug te keren na een buitenlandstage. Kom ik dan nog wel het land in en ben ik welkom? Mensen zien me dan misschien als minderwaardig.’’



De internationale student zegt dat zij nog enigszins geluk heeft. Met haar witte huidskleur en blonde haren is ze niet direct slachtoffer van haatopmerkingen. ‘’Maar dat is anders voor studiegenoten die bijvoorbeeld een hoofddoek dragen. Voor hen maak ik me zorgen.’’

Rojas Franco: ‘’Ik ben bang dat er nog meer polarisatie komt in dit land en dat gezegd gaat worden dat immigranten en vluchtelingen terug moeten naar hun thuisland. Dat gebeurde al, maar de verkiezingsuitslag droeg daar zeker aan bij.’’

Een boodschap namens de Avans International Community na de verkiezingsuitslag

Extremist

De Avansmedewerker wil dat Avans een statement uitbrengt en zegt dat dat al had moeten gebeuren. Dat hoeft geen politiek getinte boodschap te zijn, maar wel een ‘’streng en oprecht’’ bericht waarin Avans uitspreekt dat het een plek is voor iedereen waar inclusie hoog in het vaandel staat. Dat dat niet bij eerdere verkiezingsuitslagen gebeurde, is volgens Rojas Franco niet vergelijkbaar. ‘’Want deze uitslag is anders dan alle andere. Het land is veranderd. Wilders is een extremist en dat verborg hij nooit. Hij is altijd heel open geweest over zijn standpunten. Het is net als met Trump destijds in Amerika’’, zegt hij. Die boodschap van Avans moet er volgens hem in het Nederlands en Engels komen. Ook hoopt hij dat Nederlanders hun steun uitspreken naar mensen die geschokt zijn.