Klimaatactivisten bezetten gebouw in Leiden

Afbeelding ter illustratie, geen foto van het betreffende protest in Leiden.

Op de ochtend na de verkiezingen hebben klimaatactivisten twee lokalen van de Universiteit Leiden bezet. Aan het einde van de middag heeft de politie het pand ontruimd.

Zo’n vijftig studenten van de actiegroep End Fossil uit Leiden en Delft namen donderdag in een gebouw van de Universiteit Leiden twee lokalen over, meldt universiteitsblad Mare. Ze hingen spandoeken op en eisten dat de universiteit de banden met de fossiele industrie verbreekt.

Rector Hester Bijl is met de activisten in gesprek gegaan. De universiteit komt in februari met een verklaring over samenwerking met de fossiele industrie, dus ze kon de bezetters nog geen beloften doen.

Aan het einde van de middag was het gebouw nog bezet en moest de politie langskomen. De ontruiming verliep rustig. Niemand is aangehouden.