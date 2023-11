Klimaatmars Amsterdam: GreenOffice loopt mee

Foto: Markus Spiske via Pexels

Om vlak voor de Tweede Kamerverkiezingen nog aandacht te vragen voor de klimaatcrisis, loopt GreenOffice komende zondag mee met de Mars voor Klimaat en Rechtvaardigheid in Amsterdam.

Een groep studenten en medewerkers van Avans verzamelt zich zondag in Amsterdam. Daar vragen ze aandacht voor de klimaatcrisis, maar ook voor andere problemen die volgens hen in Nederland aan de orde zijn, zoals racisme, de biodiversiteitscrisis en de woningcrisis. “We willen aanwakkeren dat er voor deze problemen oplossingen komen”, vertelt GreenOffice-medewerker Anne Teunissen.

Studenten en medewerkers van Avans kunnen zich aanmelden om mee te lopen met GreenOffice tijdens de klimaatmars in Amsterdam. “We hebben een groepsapp aangemaakt waarin deelnemers met elkaar kunnen afspreken op het station of om samen een groepsticket te kopen voor de trein. Er is ook overleg over wat voor kleding men aantrekt. Hoe zichtbaarder we zijn, hoe beter”, aldus Teunissen. Én, voegt ze toe: ”Hoe meer mensen zich aanmelden, hoe beter.”

Het is volgens Teunissen belangrijk dat er voor de Tweede Kamerverkiezingen nog extra aandacht is voor de problemen. Haar tip als je niet meegaat naar de klimaatmars? “Kijk eens goed naar het klimaat als je je stem uitbrengt.”