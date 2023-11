Korter zoekjaar stoot buitenlandse afgestudeerden af

Internationale studenten vertrekken na het afstuderen sneller uit Nederland dan uit ander landen, blijkt uit een recent onderzoek. Dat komt onder meer doordat ze hier minder lang de tijd krijgen een baan te zoeken.

Buitenlandse studenten zouden na hun afstuderen potentieel tekorten op de arbeidsmarkt kunnen opvullen. Maar dan moeten ze hier wel blijven werken.

Van de studenten die in 2010 van buiten Europa hierheen kwamen woonde tien jaar later nog maar 12 procent in Nederland. Ter vergelijking: In Duitsland was dat 45 procent. Dat is wereldwijd het hoogste percentage. Ook veel andere landen weten deze groep expats langer aan zich te binden. Dat blijkt uit een recent Engelstalig rapport van de Duitse internationaliseringsorganisatie voor onderwijs DAAD.

Volgens Nuffic, de Nederlandse tegenhanger van DAAD, blijven de internationale studenten minder lang in Nederland omdat ze minder lang de tijd krijgen om na hun afstuderen passend werk te vinden. Ze krijgen een jaar de tijd om een baan te vinden voordat hun verblijfsvergunning verloopt. In Duitsland krijgen ze daar twee jaar voor.

Werk en huisvesting

Naast het kortere zoekjaar speelt ook de werkcultuur mee in de keuze om uit Nederland weg te gaan, licht Nuffic toe. “Werkgevers eisen vaak een goede beheersing van de Nederlandse taal en de concurrentie voor Engelstalige functies op instapniveau is vaak te groot.”

Verder laat de woningcrisis zich voelen. Voor buitenlandse starters is het volgens Nuffic nog moeilijker om aan een huis te komen dan voor Nederlanders.