Mirela uit Bulgarije studeert bij Avans: ‘Het helpt me te groeien’

Mirela Petrova

De Bulgaarse Mirela Petrova is in september begonnen met de opleiding International Business bij Avans in Breda. Toch weet ze al dat ze de juiste keuze heeft gemaakt door te kiezen voor een studie in het buitenland. “Nederland en Avans hebben me zoveel te bieden.”

Het was een hele stap voor de 19-jarige Mirela: van een middelgrote stad in Bulgarije naar een land waar ze nog nooit was geweest. Haar keuze voor een opleiding bij Avans in Breda was dan ook een bewuste. “Breda is ook niet zo groot en het klikte met Avans”, vertelt Mirela. “De stad heeft voor mij de goede balans. Er zijn groeimogelijkheden, maar het is er ook rustig.”

De Bulgaarse had het geluk dat ze woonruimte vond in de Avansstad. “Ik woon alleen in een appartement. Het was fijn dat ik me daar geen zorgen meer over hoefde te maken.” Ze voelt zich inmiddels aardig thuis in de stad. “Nederlandse mensen zijn erg aardig. Bijna iedereen spreekt Engels en degenen die het niet spreken, proberen alsnog te helpen, bijvoorbeeld met gebaren.” Ze is blij dat alles in Nederland goed geregeld is. “Inschrijven bij de gemeente, een bankrekening openen, dat gaat hier snel.”

Heimwee

De eerste tijd miste Mirela haar familie en vrienden wel. “In het begin had ik heimwee, maar ik wist dat het me zelfstandiger zou maken als ik uit mijn comfortzone zou stappen.” Toch was ze ook onzeker: “Heb ik de juiste keuze gemaakt? Past de studiemethode van Avans bij mij? Hoe ga ik alleen wonen vinden?” De eerste weken bij Avans werden er bijeenkomsten georganiseerd voor internationale studenten. Daar viel het haar op dat de meeste studenten graag een gesprek beginnen. “We zitten allemaal in hetzelfde schuitje. Iedereen wil contact leggen en zich niet eenzaam voelen.”

De start bij Avans was goed, maar de eerstejaars moest wel wennen aan de lesmethode van haar opleiding, die was anders dan ze gewend was. “In het eerste jaar heb je alleen projecten, geen tentamens. Het is veel ‘learning by doing’.” In Bulgarije is het onderwijs theoretischer, ervaarde Mirela. “Als student krijg je bij Avans veel persoonlijke aandacht. Er wordt steeds gevraagd of je hulp nodig hebt. Dat vind ik erg belangrijk. Er is van tevoren niet gezegd dat het makkelijk zou worden, dus ik verwachtte wel dat het uitdagend voor mij zou zijn. Maar het helpt me om onafhankelijker te worden. Ik ben zelf verantwoordelijk voor mijn cijfers en mijn voortgang.”

Advies

Mirela zou andere studenten zeker aanraden om te studeren in het buitenland. “Na twee maanden kan ik al zeggen dat het me helpt te groeien, bijvoorbeeld in mijn zelfstandigheid en onafhankelijkheid. Ik heb doelen voor mezelf gesteld en me afgevraagd: waar kan ik die behalen?” Mirela heeft ook nog adviezen die ze andere studenten graag wil meegeven. “Wees open-minded. Probeer open te staan voor verschillende culturen en persoonlijkheden. Ga niet af op vooroordelen, maar vorm je eigen beeld. Wees nieuwsgierig, ga niet voor gemiddelde kennis en vaardigheden. Als je een duidelijk doel voor ogen hebt en volhoudt, is dat echt een boost voor je zelfvertrouwen.”