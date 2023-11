Na harde campagne hoopt de wetenschap op nuance

Illustratie: Lotte Verheul

De wetenschap kan zijn borst natmaken na deze verkiezingen. Of gaat het meevallen? “Omtzigt is een slimme man, dus die zal het echt wel snappen”, zegt Marcel Levi, voorzitter Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO).

Marcel Levi had niet durven gokken dat de PVV de grootste zou worden. “Als die een coalitie gaat vormen met VVD en NSC, dan moeten we even goed de boodschap overbrengen dat kennis en innovatie heel belangrijk zijn voor het land, de maatschappij en de economie. Want er leven hier en daar wel wat misverstanden.”

Het is een beetje snel, maar Levi wil best reageren op de uitslag van de verkiezingen, die grote gevolgen kan hebben voor het wetenschappelijk onderzoek. De koepelverenigingen van universiteiten en hogescholen beraden zich nog op de uitslag.

Levi zou de politiek graag het verschil uitleggen tussen arbeidsmigranten en kennismigranten, zegt hij. Over arbeidsmigranten heeft hij, met zijn NWO-pet op, geen mening, maar over kennismigranten wel. “Die zijn ook voor bedrijven heel belangrijk, dus als je de economie hoog in het vaandel hebt staan, dan moet je daar oog voor hebben.”

Ook de universiteiten kunnen volgens hem niet zonder de onderzoekers en docenten uit het buitenland. Levi leidt niet alleen NWO, maar is ook voorzitter van de Kenniscoalitie, waarin kennisinstellingen en het bedrijfsleven samen het belang van onderwijs, onderzoek en innovatie onderstrepen.

Praten

Hij denkt dat er wel te praten valt. “Omtzigt is een slimme man, dus die zal het echt wel snappen”, verwacht Levi. “Een verkiezingscampagne kenmerkt zich vaak door oneliners en versimpeling van de problemen. Het is veel te ingewikkeld als je zegt: die migranten wil ik wel en die niet. Maar ik blijf optimistisch dat de partijen heus wel het belang willen inzien van mensen die hier de kennis en innovatie versterken. De feiten spreken voor zich.”

Over de grote toestroom van buitenlandse studenten en het belang van Engelstalig onderwijs kun je volgens hem ook best de discussie aangaan. “Buitenlandse studenten moeten gewoon welkom zijn aan de technische universiteiten, anders draait Nederland zichzelf de nek om. Maar ik durf ook wel hardop te zeggen dat ik me afvraag waarom we een Engelstalige studie psychologie aanbieden. Wat hééft Nederland daaraan? Die discussie is best goed. Maar je moet het per sector bekijken: heeft Engelstalig onderwijs hier meerwaarde voor het land, ja of nee? Het gaat niet helpen om in het algemeen te zeggen: ‘Wij willen geen buitenlandse studenten.’”

En de bezuinigingen die opdoemen? Het schrappen van het geld voor landelijke samenwerking binnen wetenschappelijke disciplines – waar de VVD voor heeft gepleit – lijkt hem lastig. “Voor die ‘sectorplannen’ hebben net weet-ik-hoeveel mensen een vaste aanstelling gekregen. Waar laat je die? Het is een beetje moeilijk om er zomaar mee te stoppen.”

Afwachten

Diversiteitsbeleid, klimaatonderzoek… het is nog onbekend welke gevolgen de verkiezingen precies zullen hebben, maar volgens Levi is het allemaal een kwestie van rustig uitleggen waarom het van belang is. En er ligt nog lang geen coalitieakkoord. “We weten nog niet wie er aan de macht komt, we weten alleen wie er als eerste gaat proberen om een regering te vormen” , benadrukt Levi. “Laten we dus maar even rustig afwachten.”