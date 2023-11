Posters bij Avans vragen aandacht voor geweld tegen vrouwen en meisjes: ‘Een op de drie maakt het mee’

Een aantal van de posters bij Avans aan de Onderwijsboulevard in Den Bosch

In Avansgebouwen in Den Bosch en Breda hangen deze week oranje posters. Die hangen er in het kader van Orange the World, een wereldwijde campagne tegen geweld tegen vrouwen en meisjes. Ze zijn gemaakt door Kaiya Custers en Lesly Verberk, eerstejaarsstudenten Social Work in Den Bosch.

Ongevraagd in hun billen geknepen worden op festivals, ’s nachts niet meer alleen over straat gaan “omdat daar sowieso gezeik van komt” en intimidatie op de voetbalclub door mannelijke leden. Het zijn slechts een aantal voorbeelden van persoonlijke ervaringen die Avansstudenten Kaiya en Lesly geven zonder daar ook maar even over na te hoeven denken. Ze willen er maar mee zeggen dat het cijfer dat een op de drie vrouwen met geweld te maken krijgt, heus niet uit de lucht komt vallen. Toen de twee studenten uit de leergemeenschap Diversiteit & Inclusie gevraagd werd deel te nemen aan de postercampagne op Avans, waren ze dan ook vastberaden mee te doen.



Normaal doen

“Het onderwerp gaat me aan het hart. Ik ben erg feministisch ingesteld en wil later als social worker in de vrouwenhulpverlening werken. Dit is een fijn onderwerp om me mee bezig te houden”, vertelt Kaiya, terwijl Lesly instemmend knikt. “Je maakt het gewoon mee en dat zou niet mogen gebeuren. We moeten gewoon normaal doen tegen elkaar.”

Persoonlijk

De twee Bossche eerstejaarsstudenten ontwierpen samen posters die op en rond verschillende Avanslocaties in Breda en Den Bosch hangen. Er staan cijfers op over geweld tegen vrouwen en meisjes en dat Avansstudenten en -medewerkers zich kunnen melden bij Student Support als ze zelf iets naars hebben meegemaakt. De posters zijn geïnspireerd op de ontwerpen van Orange the World, maar daar staan alleen BN’ers op met #medestander. “Het toevoegen van tekst maakt het duidelijker waar het om gaat. Dat maakt het persoonlijk en dat is precies wat we willen”, vertellen de twee.

Een van de posters van Kaiya en Lesly

Zichtbaarheid

De Avans-actie is onderdeel van de wereldwijde campagne die tot 10 december duurt. Op verschillende manieren wordt er stilgestaan bij de actie. Zo kleuren gebouwen als die van Hogeschool Saxion oranje en staat men er in het Italiaanse voetbal bijvoorbeeld bij stil door voetballers te laten spelen met een rode ‘bloedveeg’ op hun gezicht. “Die zichtbaarheid is belangrijk. Als ik nu in het openbaar een oranje hand zie, weet ik dat er mensen zijn die tegen geweld tegen vrouwen zijn. Dat er medestanders zijn”, zegt Kaiya.

Om de campagne nog meer te promoten, gaan de twee studenten met anderen uit de leergemeenschap dinsdagochtend op de Onderwijsboulevard flyeren. Ze gaan dan ook het gesprek aan met studenten. En dat vinden ze best spannend. “Omdat een op de drie vrouwen en meisjes geweld meemaken, weet je niet of er al iets in hun leven is gebeurd. Maar het gesprek is nodig en we gaan het wel doen”, vertelt Lesly. Ze gaan zich overigens niet beperken tot het aanspreken van alleen personen die zich identificeren als vrouw. Ook met mannen willen ze het gesprek aangaan. “Zonder hen krijgen we geen verandering, we moeten ze betrekken bij de strijd. Het is belangrijk dat zij zich uitspreken. En ook mannen krijgen te maken met grensoverschrijdend gedrag en geweld.”