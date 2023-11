PVV-verkenner weg vanwege fraudeverdenking bij Universiteit Utrecht

Illustratie: Lotte Verheul

PVV-senator Gom van Strien heeft zijn taak als verkenner voor een nieuw kabinet neergelegd. Er is aangifte tegen hem gedaan van oplichting bij zijn voormalige werkgever, een dochterbedrijf van de Universiteit Utrecht.

Van Strien was tot medio 2009 directeur van Utrecht Holdings, het knowledge transfer office van de Universiteit Utrecht en het UMC Utrecht dat spin-off-bedrijven opricht om ontdekkingen van de universiteit te verkopen.

Twee miljoen

NRC meldde dit weekend dat er al jarenlang verhalen de ronde deden over financiële onregelmatigheden. Na een extern onderzoek deed Utrecht Holdings in maart van dit jaar aangifte bij het OM van oplichting. Daarbij zijn twee medewerkers en een oud-medewerker betrokken. Uit documenten van Utrecht Holdings leidde NRC af dat Van Strien de oud-medewerker is.

In een geanonimiseerd kortgedingvonnis van de Rechtbank Gelderland wordt beschreven hoe de fraude in elkaar stak. Het komt erop neer dat Van Strien samen met zijn latere opvolger een constructie opzette waardoor uiteindelijk zo’n twee miljoen euro publiek geld naar een bedrijf vloeide waar hun echtgenotes ieder 32 procent van de aandelen bezaten.

Teruggetrokken

Van Strien ontkende de beschuldigingen dit weekend en zei niet op de hoogte te zijn van de aangifte, maar volgens de advocaat van Utrecht Holdings klopte dat niet. Vandaag heeft hij zicht teruggetrokken als verkenner.

In een interview met DUB in 2010 lichtte Van Strien toe waarom hij zich aanmeldde bij de PVV. Hij was tegen “massa-immigratie van vrijwel ongeletterden” en wilde een hoofddoekjesverbod in openbare gebouwen en publiek gefinancierde organisaties.