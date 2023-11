Reacties op verkiezingen: ‘We gaan spannende tijden tegemoet’

Illustratie: Lotte Verheul

Na de verkiezingsoverwinning van de PVV en NSC waarschuwen onderwijsbestuurders tegen “hardhandige” maatregelen. Buitenlandse studenten moeten zich welkom blijven voelen, benadrukken ze.

Het hoger onderwijs gaat spannende tijden tegemoet, zegt bestuurder Annet Lekkerkerker van de Amsterdamse Hogeschool voor de Kunsten. Dertig procent van haar studenten is van buitenlandse komaf. Kan dat zo blijven?

Je weet natuurlijk niet wat voor een kabinet er komt, zegt Lekkerkerker, dus ‘bezorgd’ wil ze zichzelf nog niet noemen. Ze grijpt de verkiezingsuitslag simpelweg aan om nog eens te benadrukken hoe belangrijk internationale studenten voor de Nederlandse economie zijn. En voor de kwaliteit van haar onderwijs. “De getalenteerde internationale studenten die hier komen, zorgen ervoor dat goede vakdocenten hier graag werken. Daar plukken ook Nederlandse studenten de vruchten van.”

Meerderheid

De PVV, NSC en VVD hebben samen een meerderheid in de Tweede Kamer en alle drie noemen ze als speerpunt het beperken van de instroom van internationale studenten. Zo willen de partijen opleidingen die nu in het Engels gegeven worden verplichten om in het Nederlands verder te gaan. Dan komen er vanzelf minder internationale studenten op af, is de gedachte.

Ook de Vereniging Hogescholen, Universiteiten van Nederland, de KNAW, werkgeversorganisatie VNO-NCW en enkele andere organisaties waarschuwen in een gezamenlijke reactie tegen het “hardhandig” beperken van de instroom van internationale studenten.

Marcel Levi, voorzitter van de NWO, zei het gisteren al iets minder diplomatiek: zeker als we buitenlandse studenten gaan weren van technische universiteiten “draait Nederland zichzelf de nek om”.

Minder tolerant

De rechtse monsterzege geeft sommige studenten het gevoel dat ze hier niet gewenst zijn. Dat geldt voor internationale studenten, die al langer een kil politiek klimaat ervaren, maar ook voor moslimstudenten, die plots een anti-islampartij de grootste partij van Nederland hebben zien worden.

Elisa Weehuizen van de Landelijke Studentenvakbond zei gisteren al aardig wat reacties te hebben gekregen van onder andere moslimstudenten die zich ineens een stuk minder welkom voelen. “Bij hen bestaat het gevoel dat we minder tolerant worden voor bidden op school of een hoofddoek dragen.”

Dat studenten zich welkom moeten voelen is ook het belangrijkste punt van Vinod Subramaniam, voorzitter van de Universiteit Twente. Hij is zelf een “nieuwe Nederlander” en benadrukt dat de Universiteit Twente wat hem betreft een open en inclusieve gemeenschap is en blijft, meldt Utoday.“Samen staan we op tegen uitsluiting en zorgen we ervoor dat het maatschappelijk en politiek debat ons niet van elkaar verwijdert.”