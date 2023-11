Saxion zet BBB-kandidaat de deur uit om haattweets

Hij was al geschorst, nu is hij zijn baan kwijt. Jasper Rekers, die voor de BBB de Tweede Kamer in wilde, mag vanwege zijn anonieme haattweets geen les meer geven aan de hogeschool Saxion.

Eind oktober bleek dat Rekers twee jaar lang via een anoniem twitteraccount politici intimideerde en beledigde. Zo wenste hij toenmalig coronaminister Hugo de Jonge een enkele reis naar een nazitribunaal en noemde hij Mark Rutte een NSB’er.

Rekers gaf les in digital intelligence & business. Saxion vindt nu dat hij als docent een voorbeeldfunctie heeft en dat zijn anonieme tweets daar niet bij passen. Ze zijn “overeengekomen” dat hij vertrekt.

De voormalig docent staat op nummer dertien van de BBB-lijst, maar zegt dat hij niet langer de Tweede Kamer in wil. De partij nam het hem zeer kwalijk dat hij tegen hen had gelogen over zijn tweets, maar accepteerde wel zijn excuses hiervoor.

Gisteravond pleitte BBB-leider Caroline van der Plas op NPO Radio 1 nog wel voor een tweede kans voor Rekers: “We moeten af van die afrekencultuur in Nederland, dat iemand die iets fout doet meteen wordt ontslagen.” Dat Rekers zijn zetel in de Tweede Kamer niet in zegt te willen nemen vind Van der Plas overigens terecht. Voor de “zware klus” die Kamerleden te wachten staat moet ze haar kandidaten “honderd procent kunnen vertrouwen”.