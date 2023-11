Stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen kan ook dit jaar weer op Avans

Avans aan de Hogeschoollaan in Breda

Op de Avanslocaties in Den Bosch, Tilburg en Breda kun je komende woensdag stemmen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Op de Onderwijsboulevard in Den Bosch, de Hogeschoollaan in Breda en de Professor Cobbenhagenlaan in Tilburg staan, net als bij de vorige verkiezingen, stemlokalen.

De stemlokalen op de Avanslocaties zijn allemaal van 07:30 uur tot 21:00 uur geopend. Je kunt dus handig voor, tussen of na colleges je stem uitbrengen. Belangrijk is om je stempas mee te nemen en een identiteitsbewijs. Dat mag maximaal vijf jaar verlopen zijn.

Weet jij nog niet op wie je gaat stemmen? Dan kan je de de algemene StemWijzer invullen. Je kunt ook de Stemwijzer voor Jongeren invullen.