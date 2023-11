Studenten betalen nog steeds miljoenen aan ov-boetes

Studenten betalen de ov-bedrijven nog altijd miljoenen euro’s aan boetes. Ze vergeten vaak het studentenreisproduct van hun ov-chipkaart te halen als ze er geen recht meer op hebben.

Vorig jaar moesten (oud-)studenten 6,7 miljoen euro aan boetes betalen vanwege het studentenreisproduct, blijkt uit gegevens die persbureau HOP heeft opgevraagd bij studiefinancier DUO.

Dit jaar gaat het ook hard. Tot aan september stond de teller op 4,3 miljoen euro en afgelopen jaren viel de helft van de boetes in de maanden september tot en met december, oftewel het begin van het nieuwe studiejaar.

Vergeten

De ov-bedrijven beloofden bij de invoering van de chipkaart in 2010 dat het studentenreisproduct in de toekomst automatisch stopgezet kon worden, maar dat gebeurde niet. Studenten moesten zelf naar een ov-automaat om het ‘reisproduct’ te beëindigen.

Dat vergaten ze massaal. Het record aan boetes is 52,6 miljoen euro in 2014. De vervoersbedrijven hadden geen haast om technische oplossingen te zoeken. Liever wilden ze de boetes verhogen.

Onder druk van de Tweede Kamer zijn een paar wissels omgezet. Studenten mogen alleen nog maar een boete krijgen als ze daadwerkelijk gereisd hebben met hun verlopen ov-studentenkaart. Ook wordt het reisproduct soms – maar zeker niet altijd – automatisch van de kaart gehaald bij het inchecken.

Duizenden studenten

Vorig jaar kregen 36 duizend (oud-)studenten een of meer boetes. Reizen met een verlopen ov-kaart kost eerst 81,40 euro per halve kalendermaand (dus 162,80 per maand). Na de eerste maand verdubbelen deze boetes. Dit zou misbruik tegengaan.

Het is dus nog steeds niet mogelijk om de ov-kaart automatisch stop te zetten zodra iemand is afgestudeerd of er geen recht meer op heeft. Bij de NS Business Card kan zoiets wel: een werkgever kan die stopzetten als een werknemer weggaat.

De ov-chipkaart wordt inmiddels vervangen door een nieuw systeem, OVpay, waarbij reizigers kunnen inchecken met een pinpas of mobiele telefoon. Het is nog even afwachten wat dit voor studenten betekent en of het einde van de ov-boetes werkelijk in zicht komt.

Boetes tot 2025

“Dit jaar wordt beproefd of leeftijdskorting en een bepaald assortiment aan abonnementen aan de betaalpas gekoppeld kunnen gaan worden”, schreef dit voorjaar staatssecretaris Vivianne Heijnen, die het openbaar vervoer in haar portefeuille heeft. Tot dat assortiment behoort het studentenreisproduct niet.

“De huidige ov-chipkaart kan naar verwachting in ieder geval tot 2025 worden gebruikt”, aldus Heijnen. De kans is dus groot dat studenten tot die tijd nog ov-boetes krijgen opgelegd.