Studenten in gesprek met politici in de Verkiezingspodcast van Bestuurskunde

Docent Maarten Dijk en student Romena van Dooren tijdens het opnemen van de podcastaflevering

In de Verkiezingspodcast van de opleiding Bestuurskunde gaan elke aflevering een student, docent en politicus in gesprek over een actueel thema. Student Romena van Dooren praatte met Tweede Kamerlid Lisa Westerveld (GroenLinks) over de jeugdzorg. “Een podcast kan jongeren meekrijgen.”

Romena is al jaren actief voor het Jeugdwelzijnsberaad waarin jongeren zitten die uit eigen ervaring kunnen praten over de jeugdzorg. Een docent die dat wist benaderde haar voor deelname aan de podcast. Daar hoefde ze niet lang over na te denken. “In de jeugdzorg is nog veel te verbeteren”, vindt Romena. “Jongeren en kinderen die daarmee te maken hebben, verdienen beter.”

Voor de Bestuurskundestudent was het de eerste keer dat ze een podcast opnam. “Ik had wel een keer een training gehad, maar niet eerder zelf opgenomen. Het was best spannend in de studio, maar het klonk echt goed toen ik het terugluisterde. Het was heel leuk om te doen.”

Wetsvoorstel

In de podcast vertelt Tweede Kamerlid Lisa Westerveld dat ze van fractievoorzitter Jesse Klaver naast onderwijs ook kinderopvang en jeugdzorg in haar portefeuille moest nemen. “Ze heeft echt passie opgebouwd voor het onderwerp”, merkte Romena. “Ik vond het fijn om te horen dat ze bezig is met een wetsvoorstel om het recht op jeugdhulp van 18 naar 21 jaar uit te breiden. Na hun achttiende staan jongeren uit de jeugdzorg er ineens alleen voor. Maar dat zijn juist de jongeren die het lastig hebben en op niemand kunnen terugvallen.” Ter vergelijking: in Nederland blijven jongeren gemiddeld tot hun 24e thuis wonen.

Romena vindt het belangrijk om een podcast te maken in aanloop naar de verkiezingen. “Op die manier kunnen we jongeren meekrijgen.” Ze merkt bij haar eigen vrienden die geen Bestuurskunde studeren, dat ze het lastig vinden om zich in de verkiezingen te verdiepen. En zij zijn niet de enigen. Die jongeren adviseert Romena accounts als @checkjestem te volgen op Instagram, waar je kunt zien hoe politieke partijen hebben gestemd over onderwerpen als gratis openbaar vervoer en meer compensatie voor pechstudenten.

Van de Verkiezingspodcast staan nu vijf afleveringen online. Het idee voor de podcast ontstond al vlak na de val van het kabinet in juli, vertelt docent Bestuurskunde Petra Klap. Bij het maken lag de focus op studenten van de opleiding, “maar de podcast is voor iedereen die de verkiezingen volgt interessant”, zegt collega-docent Aron van Balveren.



“We hebben gekozen voor podcast omdat het een aantrekkelijk en toegankelijk medium is voor het overbrengen van informatie”, vertelt Van Balveren. Klap voegt daaraan toe: “Je kunt in het gesprek echt de diepte ingaan. De thema’s sluiten aan bij de interesse van de docenten en studenten die de podcast maken.” De gesprekken duren ongeveer een half uur, een bewuste keuze volgens Van Balveren. “Dan worden ze beter beluisterd.” Beide docenten hadden geen ervaring met het maken van podcasts, maar werkten daarvoor samen met Multimedia Support van Avans.