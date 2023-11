Topsporter Tess speelt padel op hoog niveau: ‘Het is dynamisch en je moet echt samenwerken’

Tess De Vocht

Padel wordt steeds populairder in Nederland, maar het is maar weinig mensen gegeven om de sport op professioneel niveau te beoefenen. Tess De Vocht, vierdejaars Technische Bedrijfskunde in Den Bosch, lukt dat wel. Ze staat tiende op de Nederlandse ranglijst.

“Bij padel komt veel tactiek kijken. Je gebruikt de wanden van de kooi, daardoor gebeurt er veel in het spel. Het is dynamisch en je moet echt samenwerken.” Op haar zestiende maakte Tess voor het eerst kennis met padel. Ze tenniste al een tijd, ook op hoog niveau. “Het ging al snel steeds beter met padel. Je speelt het altijd met z’n tweeën en bij tennis vond ik dubbelspel ook leuker”, vertelt de student. Toen ze zeventien was, belandde ze in het Nederlands jeugdteam.

Ze speelt inmiddels bij de volwassenen en doet met haar padelpartner regelmatig mee met toernooien. Vorige week was ze nog in Londen. “Ik ben zes dagen weggeweest en heb vier dagen gespeeld”, zegt Tess. “We schrijven ons zelf in voor zo’n toernooi en gaan er met onze coach heen.” Anders dan bij tennis mag die bij padel wel bij de wedstrijd zijn. “We doen er ervaring op en het levert punten op voor de ranglijst.”

Bijna elke week

In de zomer is er bijna elke week wel een wedstrijd op nationaal niveau, in de winter minder vaak. “Nu spelen we binnen, maar er zijn meer banen buiten dan in hallen”, vertelt Tess. Ze speelt dan door het hele land, van Groningen tot Limburg. In het buitenland was Egypte een van de verste bestemmingen. “Daar gaan we dan een paar dagen voordat het toernooi begint naartoe, om te wennen aan de omstandigheden, in dit geval de warmte.” Maar het komt ook voor dat er hoogteverschil is, wat van invloed is op het spel. Of de baan is anders, doordat er bijvoorbeeld zand op ligt.

Hoewel Tess elke dag traint en op maandag en donderdag zelfs twee keer, gaat school regelmatig voor. In toetsweken bijvoorbeeld. “Als ik dan een toets zou moeten inhalen, dan is het meteen een herkansing. Dat is niet ideaal.” Als het gaat om een project is het vaak makkelijker af te stemmen met medestudenten. “Maar bellen lukt niet altijd. Ze mogen me een opdracht geven en die werk ik dan uit. Het is weleens lastig dat ik er niet altijd bij kan zijn.” Combineren van school en topsport lukt de student goed, want ze heeft tot nu toe alles in één keer gehaald. “Nu doe ik een minor en ik heb daar mijn situatie aangegeven. Ze houden er rekening mee, als ik maar op tijd doorgeef dat ik weg ben.”

Spanje

Spanje en Argentinië zijn echte padel-landen en in wedstrijden ziet Tess duidelijke verschillen met Spaanse spelers. “Zij weten meer de rust te bewaren. Daardoor houden ze het langer vol en kunnen ze steeds ballen blijven teruggeven. Nederlanders spelen veel sneller.” De student denkt erover na om na haar studie een tijd naar Spanje te gaan om daar te trainen. “Ik ben bij een vriendin gaan kijken die daar nu twee jaar is. Maar ik heb nog geen definitieve beslissing genomen.”

Tess kijkt met trots terug op behaalde prestaties, zoals deelname aan het Nederlands jeugdteam, haar selectie voor het Nederlands damesteam en het halen van de top tien in eigen land. “Maar de top halen is makkelijker dan er blijven”, zegt ze. Toch heeft ze grote dromen, zoals meedoen aan het Europees Kampioenschap volgend jaar. Ook hoopt ze dat padel een Olympische sport wordt, maar dat zou op z’n vroegst pas bij de spelen van 2028 zijn. Maar ze is nog jong en heeft geduld. “Ik kan nog een tijdje mee.”