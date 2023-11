Verken de studentenstad tijdens GoodMood in Breda

Foto: GoodMood

Zin om aan een muur te hangen? Of aan een paal? Bouw je liever een ecosysteem in een pot? Of ben je het liefst mindfull bezig en ga je aan de slag met je geluksgevoel en focus? Óf, en dat kan ook, ga je het allemaal doen? Het mooiste van alles; het is gratis!

Van maandag 13 tot en met vrijdag 24 november kunnen Bredase studenten meedoen met de activiteiten tijdens GoodMood. Het is bedacht zodat studenten makkelijker hun weg kunnen vinden in Breda.

“Festivals en feesten zijn leuk, maar op die manier leer je niet echt de stad kennen, of je medestudenten. De activiteiten van GoodMood zitten overal door de stad verspreid”, vertelt mede-organisator Isabelle Schol. “Ze zijn ook wat kleinschaliger. Daardoor kom je sneller in contact met anderen. Veel studenten hebben bij ons aangegeven dat ze daar behoefte aan hebben. Daarnaast zijn sommige activiteiten ook erg niche. Als je je daarop inschrijft weet je dus ook zeker dat je gelijkgestemden tegenkomt.”

‘Ik zou iedere student willen aanmoedigen zich aan te melden. Je hebt niets te verliezen’ Isabelle Schol

GoodMood is niet alleen voor Nederlandssprekende studenten. Met het oog voor de internationale studenten in Breda worden verschillende activiteiten ook gegeven in het Engels. Volgens Schol wordt dit goed ontvangen: “Tijdens een feedback moment vorig jaar hebben veel internationale studenten ons laten weten dat zij nu ook veel sneller hun draai kunnen vinden in de stad.”

“Door zich in te schrijven voor de activiteiten proeven studenten niet alleen van de gezelligste studentenstad van Brabant, maar ontdekken ze ook wat bij hen past”, vertelt medeorganisator Isabelle Schol. “Het programma helpt ze bovendien op weg wanneer ze eens niet in een ‘good mood’ zijn door bruikbare tips en advies te geven.” Schol doelt daarmee onder andere op de cursussen Grip op je eigen geluk, Focus Aan, en Mind-set. Op de website van GoodMood is ook een pagina gewijd aan het mentale welzijn.

Het is de derde editie van GoodMood. “De studenten weten ons steeds beter te vinden. Dat zien we aan het aantal inschrijvingen en ook de snelheid waarmee sommige activiteiten volgeboekt raken. Het gaat harder dan voorgaande jaren”, aldus Schol “Je kan wel zeggen dat we een gevestigde naam geworden zijn.”

Op de vraag waar ze het aller-aller-trotst op is, hoeft Schol niet lang na te denken: “De diversiteit van het programma. Er is echt voor ieder wat wils. Van de student die graag uitgaat tot aan de meer introverte student die liever gamet op zijn of haar kamer.”

“Ik zou iedere student willen aanmoedigen zich aan te melden. Je hebt niets te verliezen.”