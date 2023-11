Voormalig PvdA-minister Plasterk inderdaad nieuwe verkenner

Illustratie: Daan van Bommel

Het lekte gisteren al uit en vandaag is het bevestigd: voormalig PvdA-politicus Ronald Plasterk gaat als verkenner onderzoeken met welke partijen de PVV een nieuw kabinet zou kunnen vormen.

De ex-topwetenschapper Ronald Plasterk was PvdA-minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2007 tot 2010 in het kabinet-Balkenende IV. In 2012 probeerde hij partijleider van de PvdA te worden, maar hij verloor de interne verkiezing van Diederik Samsom. Wel werd hij minister van Binnenlandse Zaken in het kabinet-Rutte II.

In zijn column in De Telegraaf bespot hij de laatste jaren onder meer het stikstofbeleid: de stikstofcrisis zou door ambtenaren gecreëerd zijn. Ook breekt hij graag een lans voor kernenergie en hekelt hij zonnepanelen en windmolens.

‘Heel gezond’

Een dag na de verkiezingen schreef hij dat een politieke wisseling van de wacht op zijn tijd heel gezond is voor een democratie. Er moet volgens hem recht worden gedaan aan de uitslag. Dat zou een coalitie met PVV, NSC, VVD en BBB betekenen.

Andere partijen moeten ook instemmen met de benoeming van de verkenner. Volgens De Telegraaf hebben alleen DENK en de Partij voor de Dieren ertegen gestemd.

Na de verkenner gaat een informateur aan de slag om de onderhandeling van een nieuwe coalitie in goede banen te leiden. Daarna gaat een formateur de portefeuilles en kabinetsposten verdelen.

Van Strien

De vorige verkenner, PVV-senator Gom van Strien, is al snel opgestapt omdat er eerder dit jaar aangifte tegen hem gedaan is wegens oplichting door zijn voormalige werkgever, een dochteronderneming van de Universiteit Utrecht.