260 Roemenen kregen studiefinanciering via oplichtingstruc

Illustratie: Mohamed Hassan via Pixabay

Een Roemeense organisatie heeft in de afgelopen vijf jaar 260 studenten aan fictief werk geholpen, zodat ze in Nederland studiefinanciering konden aanvragen. Dat blijkt uit antwoord op Kamervragen.

De Groningse UKrant bracht dit najaar het nieuws van een Roemeense organisatie die de Dienst Uitvoering Onderwijs oplichtte, maar uiteindelijk ook Roemeense studenten en hun familie dupeerden.

Op papier was de constructie waterdicht. De familie van de student gaf geld aan deze organisatie (GCRS), die dat geld aan de student overmaakte als salaris, zogenaamd voor freelance journalistiek werk. Dankzij dat ‘salaris’ kon de student bij DUO studiefinanciering aanvragen. De student gaf dat salaris weer terug aan de eigen familie, die daarmee weer een donatie aan GCRS kon doen, enzovoorts.

De constructie was ontdekt door Roemeense journalisten. Hij leek te werken, tot GCRS stopte met het uitbetalen van de ‘salarissen’. De studenten (en hun familie) waren dan hun geld kwijt, vertelden ze aan de UKrant.

Aantallen

Tweede Kamerlid Pieter Omtzigt, die zich toch al zorgen maakt over de studiefinanciering voor buitenlandse studenten, stelde er schriftelijke vragen over. Hij wilde onder meer weten hoeveel Roemenen studiefinanciering kregen dankzij GCRS.

Dat waren er de afgelopen vijf jaar circa 260, meldt het ministerie, van wie 45 nog dit najaar. Het hadden er veel meer kunnen zijn, want volgens de laatste cijfers studeren er 6.700 Roemeense studenten in Nederland.

Kamervragen

Kan DUO iets tegen zulke constructies doen? Eigenlijk niet, want de instantie mag alleen beoordelen of studenten recht hebben op studiefinanciering, staat in de antwoorden van demissionair minister Dijkgraaf. “DUO is dus niet bevoegd zelfstandig onderzoek in te stellen naar de werkzaamheden van een bepaalde organisatie.”

Maar Dijkgraaf wil dit soort constructies wel bestrijden. Zijn ministerie zal de komende tijd “bezien wat nodig en mogelijk is om oneigenlijk gebruik van deze regeling verder in te perken”.