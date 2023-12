Advies La Fuente aan Avansstudenten: ‘Zet je tanden erin en laat nooit meer los’

DJ La Fuente inspireerde Associate degreestudenten om hun dromen na te jagen tijdens een gastcollege voor het vak POP & Reflectie. Eerstejaarsstudenten Marketing, Management en Human Resource Management luisterden maandagmiddag aandachtig naar zijn verhaal en kregen de kans vragen te stellen. Punt licht de interessantste vragen voor je uit.

Wilde je altijd al succesvol worden?

“Ik heb meteen een wedervraag, waar baseer je op dat ik dat ben? Wat is succesvol zijn? Ik wilde vroeger helemaal niet succesvol zijn. Ik was vroeger een kleine jongen die met autootjes speelde. Later ontdekte ik het draaien. Daarin merkte ik dat ik dat leuker vond dan op de dansvloer staan.

Ik was zestien jaar toen ik vast in clubs ging draaien op Stratumseind in Eindhoven. Om zes uur ‘s ochtends was ik pas thuis en om acht zat ik alweer in de Nederlands les. Op dat moment wist ik dat ik dat heel erg vet vond om te doen. En dat vind ik nog steeds. Ik doe driehonderd shows per jaar, maar als ik er negenhonderd zou kunnen doen dan zou ik dat doen.

Toen het echt goed ging, kregen ik aanvragen vanuit het buitenland. Ik heb er een paar gedaan, maar als ik in het buitenland zit, kan ik veel minder draaien omdat je veel tijd kwijt bent aan reizen. Je moet op een gegeven moment een keuze maken. Als je naar het buitenland gaat, ben je bijvoorbeeld acht weken in Azië aan het draaien, maar ben je in Nederland nergens te bekennen. Dus ik heb nooit de ambitie gehad om internationaal door te breken, maar ik wilde ergens wel heel goed in zijn. Mijn plan was om in Nederland de grootste te worden.

Maar er zit wel een prijskaartje aan. Ik werk met mijn vrienden, maar de momenten die we samen hebben, zijn heel spaarzaam. Kerst, oud en nieuw, verjaardagen; ik ben er nooit. Mijn leven ziet er gewoon heel anders uit. Ik kan eigenlijk nooit meer Job (La Fuentes echte naam, red.) zijn. Als ik op straat loop en mijn dag niet heb, dan kan ik niet ineens chagrijnig doen. Ik ben het merk La Fuente en moet altijd aanstaan. Mensen zien La Fuente, en niet Job. Het is best wel heftig, maar ik sta liever op het podium dan dat ik bij jou je verjaardag vier. Dus voor mij is dat het waard, dát is voor mij succesvol zijn.”

Je doet er nog meer bij. Waarom pak je dingen op naast het draaien?

“Ik kan maar maximaal driehonderd shows per jaar draaien. Ik kom uit een ondernemende familie, dus kijk ik altijd naar mogelijkheden om toch meer te bereiken. La Fuente is een profiel. Op een gegeven moment dacht ik: ‘Op elk festival waar ik sta drink ik altijd water, dus waarom drink ik niet in plaats van elke keer een ander merk gewoon één merk?’

Daarom benaderde ik O2Life en gingen we de samenwerking aan. Mensen zien mij uit die fles drinken en daardoor wordt het merk populairder. Zo kan ik er toch nog iets extra’s aan verdienen. Al die samenwerkingen leveren naast het draaien ook iets moois op. Er komt veel creativiteit bij kijken, maar zo profileer je je merk goed. Ik doe wel alleen dingen die bij me passen. Water dronk ik sowieso al, dus dat past bij mij, maar ik ga niet ineens iets doen omdat het iets verdient.”

Heb je weleens grote risico’s genomen?

“Tijdens Covid betaalde ik mijn team, bestaande uit 25 man, nog steeds uit, ondanks dat er niks binnenkwam. Ik moest mijn privégeld gebruiken en dingen verkopen. Ik had niet verwacht dat corona anderhalf jaar zou duren. We gingen allemaal gekke dingen uithalen om toch nog het publiek te bereiken en ervoor te zorgen dat er nog iets van geld binnenkwam. We hebben ongeveer een half miljoen geïnvesteerd om mijn profiel lopende te houden. Over risico’s nemen gesproken, er konden twee dingen gebeuren: als alles weer mag, staan we vooraan en zijn we nog steeds gaande of dit gaat helemaal mis.

We wisten namelijk helemaal niet hoelang het allemaal ging duren. En toen gebeurde het: ik maakte tijdens corona mijn eerste nummer één hit, I Want You. Dat is voor jullie een vet nummer, maar voor mij is dit nummer alles. Na al die jaren hard werken, had ik eindelijk een nummer één hit. Die plaat stond niet zozeer op die plek omdat hij goed is, maar juist omdat we tijdens Covid overal op kwamen draven. We waren bij elk radiostation en elk initiatief. In die tijd gas geven, blijven gaan en blijven knokken. Ik kan jullie niet omschrijven wat het mij oplevert. Ik heb geen seconde spijt van het risico en wat ik ervoor op moest geven.”

Heb je nog ondernemersadvies?

“Ik kan niet bepalen welk risico je moet nemen. Als ik de kans heb om voor de rest van mijn leven driehonderd shows per jaar te doen en een nummer één hit te scoren, dan geef ik daar alles voor op. Geen probleem. Maar als iemand aan mij zou vragen of ik voor de komende tien jaar hockeytrainer wil worden, zou ik daar zeker niet alles voor opgeven. Dus het risico dat je neemt, is afhankelijk van wat je ervoor over hebt.

En: blijf doorgaan. Als een persoon zegt dat het niet goed genoeg is, dan moet je dat niet geloven. Dat is één persoon met één mening, maar dat zegt niks over jou. Als je gelooft in jouw product, moet je doorgaan. Zet je tanden erin en laat nooit meer los. Uiteindelijk vind je wel iemand die het goed genoeg vindt. En netwerken is super belangrijk. Ga ervoor, het leven is kort. Als je het niet probeert, weet je het nooit.”