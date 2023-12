Column: Daten en Tinderen voor een stagematch

Foto: Ilse Wolf

En toen… was er helemaal niemand bij onze ‘stagemarkt’, Matching Impact Students. Of als je het positiever formuleert: we haalden 100 procent. No show, dat dan weer wel.

Natuurlijk waren er stagebedrijven. Die stonden klaar met hun roll up banners en hadden de flyers klaarliggen. De ruimte was aangekleed met ballonnen en slingers, de muziek stond aan. Er was koffie, thee, frisdrank, en er was zelfs chips. Alles was, kortom, onder controle.

Maar het bleef leeg, geen enkele potentiële stagiair kwam opdagen. Die zaten waarschijnlijk ergens thuis achter een schermpje te swipen.

Met maar 6 inschrijvingen wisten we dat het niet storm zou lopen. Een pilot, noemden we het, om te kijken of we met het Urban Living Lab Breda vraag (gezocht: een stageplek waarmee je impact maakt voor een betere wereld) en aanbod (Impact Ondernemers die jou die stageplek bieden) bij elkaar konden brengen.

We grapten tegen elkaar dat bijna iedere student een match zou hebben, want er waren 5 bedrijven. ‘We doen gewoon een stoelendans!’ opperde iemand.

6 inschrijvingen, 0 show up. Het was dan ook een donkere dinsdagmiddag, de vermiezerde dag voor de verkiezingen. Een dag om niet naar de toekomst te kijken, maar met een dekentje over je hoofd in bed te blijven liggen. Eerst Sinterklaas, dan Kerst, Oud & Nieuw en in februari volgt dan pas de stage.

Terwijl ik in mijn laptop vertier zocht voor mijn ineens vrije uurtjes, viel mijn oog op de uitnodiging van mbo-school De Rooi Pannen voor het stagesysteem Jobsurfing.*

Ik opende de link en kwam terecht op een soort datingwebsite voor studenten. Vol met mooie profielfoto’s in de vakantiesfeer en nietszeggende quotes als: “Het leven is een groot feest, je moet je eigen slingers ophangen”, “Hard werken, hard genieten” en “Waarom binnen je comfort zone blijven als daarbuiten veel meer te beleven valt”.

De optie om te swipen stond er niet bij. Toch voelde het alsof ik me op Tinder bevond; ik kon mijn interesse in kandidaten aangeven met een groen vinkje – het moet natuurlijk wel zakelijk blijven. En ik kon om meer informatie vragen, wat hard nodig was… want er was geen enkel pdf’je van een cv of een link naar een LinkedIn-profiel te vinden.

Ik, als bedrijfsbegeleider, was aan zet om meer informatie op te vragen. De omgekeerde wereld!

Blijkbaar is de krapte van de arbeidsmarkt overgeslagen op de stagemarkt. Alle initiatief ligt bij het stagebedrijf dat actie moet ondernemen. Studenten hoeven alleen een fotootje te uploaden en te wachten…

En dat is goed nieuws voor jou. Stagebedrijven staan voor je in de rij, lokken je met steeds hogere stagevergoedingen en benaderen jou in plaats van andersom.

Als student heb je wat te kiezen. Dus kies dan ook een stage die bij jou en jouw doelen past. Wat wil jij leren, wat wil jij bereiken en hoe wil jij de wereld achterlaten?

Of weet je wat… kom gewoon naar ons Matching Event in april. Stageplek gegarandeerd!

(*Iedere school gebruikt een ander vacaturesysteem voor stages; bij Avans werken we met Connect en bij BUas plaatsen ze de vacatures via Teams.)

Inge Duine is Avansmedewerker en oud-docent