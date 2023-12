Henny van der Linden wint titel Avansdocent van het Jaar 2023

Henny van der Linden

Henny van der Linden is de Docent van het Jaar 2023. De docent Mechatronica kreeg de meeste stemmen van studenten en medewerkers. Donderdagochtend werd hij door de redactie van Punt en zijn directie feestelijk verrast. ‘’Ik ben heel trots, dit is een geweldig gebaar.”

Nietsvermoedend was Van der Linden instructie aan het geven aan proefstudeerders, toen hij ’s ochtends werd verrast door zijn directie en het team van Punt. Toen hij hoorde dat hij de titel Docent van het Jaar had gewonnen, deed hem dat zichtbaar wat. ”Dit is een geweldig gebaar. Ik verwachtte ook niet dat ik had gewonnen. Wat ik vooral leuk vind, is dat de prijs vanuit studenten komt”, vertelde hij enthousiast.



Carolien Giesen, directeur van de Academie voor Technologie en Innovatie X, was aanwezig bij de uitreiking om taart en bloemen te overhandigen. Ze had ook mooie woorden voor Van der Linden. ‘’Als er iemand is die met hart lesgeeft en een groot hart heeft voor zijn studenten, de opleiding en school, ben jij dat. Je verdient de titel echt”, vertelde ze tijdens de uitreiking. Uit handen van Giesen ontving hij taart en bloemen, van Punt een oorkonde en award gemaakt door Avans Innovative Studio.

Gezellig en behulpzaam

Van der Linden werd door studenten genomineerd omdat je volgens hen altijd bij Henny terecht kunt voor hulp. Zelfs als je om 23.00 uur in de knoop zit met een belangrijke vraag, reageert hij via Teams nog om je te helpen, schrijft een van hen. Daarnaast zeggen ze, is hij goed in het begeleiden van studenten, geeft hij de beste presentaties en is hij ontzettend gezellig. “Ik zit nu in leerjaar twee en krijg geen les meer van Henny. Ik mis hem”, schreef een van de studenten tijdens de nominatieronde.

Tweede en derde plek

Op de winnende Avansdocent werd in totaal 156 keer gestemd. Henry Vega, docent Communication & Multimedia Design, ontving 127 stemmen. John Lousberg, docent Hbo-Rechten die de titel vorig jaar won, eindigde op plek drie met 87 stemmen.