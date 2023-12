Huisdieren van mensen in armoede krijgen deze kerst ook wat lekkers

Door de studenten ingezamelde producten

Vier studenten Social Work in Breda zetten zich in voor mensen in armoede en hun huisdieren. Ze zamelen spullen in als voer, speeltjes en mandjes voor members van Quiet Breda. Die krijgen van de Academie voor Welzijn, Educatie en Gezondheid (AWEG) volgende week ook een boodschappenbox uitgereikt.

De vierdejaarsstudenten Marisha Pargas, Maud Spoor, Nicole Pina de los Santos en Raven Flos, volgen de minor Verschil Maken bij Avans. Het thema armoede speelde een rol in de minor. De studenten merkten dat er weinig aandacht is voor huisdieren, er is bijvoorbeeld geen dierenvoedselbank in Breda. Nicole: “We overwogen om er zelf een te starten, maar dat was niet te realiseren in de korte tijd die we hadden. Het was bijvoorbeeld niet mogelijk om een locatie of subsidie te regelen.”

Al tijdens de introductiedag van de minor, tijdens een bezoek aan de Voedselbank, merkten ze dat huisdieren ook de dupe kunnen zijn van armoede. “We kwamen een vrouw tegen die vertelde dat ze haar katten weg moest doen, omdat ze het voer niet meer kon betalen”, vertelt Marisha. “Als het om armoede gaat, worden dieren vaak vergeten”, zegt Nicole. “Terwijl ze voor sommigen echt hun steun en toeverlaat zijn. Wij willen helpen zodat mensen hun dieren kunnen houden.”

20 x 5 challenge

Na een presentatie van oprichter Dennis van Overbeeke besloten de studenten om zich aan te sluiten bij de 20 x 5 challenge. Daarbij vullen teams van twintig mensen pakketten met producten voor gezinnen die het goed kunnen gebruiken. AWEG, de academie waar Social Work onder valt, neemt deel aan de challenge en kan nu vijftig tassen met producten voor huisdieren toevoegen aan de boodschappenboxen. Die worden volgende week overhandigd aan Quiet Breda.

De studenten inventariseerden wat de members van Quiet nodig hebben voor hun dieren, voornamelijk honden, katten en vogels. Sommige dieren hebben bijvoorbeeld dieetvoer nodig. Verschillende dierenwinkels doneerden producten, net als vrienden en bekenden van de studenten. Ze haalden ook geld op, waarmee ze de opgehaalde spullen nog kunnen aanvullen.

Bijdragen

Wie wil bijdragen door spullen of geld te doneren, kan een mailtje sturen naar nf.pinadelossantos@student.avans.nl. Doneren kan tot en met maandag, daarna gaan de studenten de tassen vullen.