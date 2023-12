Laat hospita comeback maken, zegt minister De Jonge

Mensen zouden weer vaker een kamer moeten verhuren aan een student, vindt demissionair minister Hugo de Jonge (Wonen). “Heb je een kamer over, stel hem ter beschikking”, zegt hij in dagblad AD.

Er is een flink tekort aan studentenwoningen, terwijl er ook veel alleenstaanden zijn met een ruime woning. Een campagne en een wetswijziging moeten mensen over de streep trekken om een kamer te verhuren aan een student, vertelt De Jonge.

Banken en hypotheekverstrekkers werpen weleens bezwaren op tegen zulke kamerverhuur, want bij verkoop is een huis minder waard als er een huurder inzit. Daar wil De Jonge aan tegemoetkomen met een wetswijziging. Als het huis van de hospita wordt verkocht, vervalt straks ook het huurcontract van de student.

Verder komt er een voorlichtingscampagne, waarin mensen onder meer gewezen worden op de kamerverhuurregeling bij de Belastingdienst. Ze kunnen bijna zesduizend euro per jaar aan huur vragen zonder daar belasting over te betalen.

Woningnood

De minister, die de campagne afgelopen september aankondigde, is niet de eerste die een terugkeer van de hospita ziet zitten. Gemeenten moedigen de kamerverhuur ook aan en veel universiteiten en hogescholen roepen medewerkers op om bij de start van het collegejaar buitenlandse studenten in huis te nemen die nog geen woonruimte hebben gevonden.

De hospita is geen wondermiddel voor de woningnood. Er is nu een tekort van zo’n 24 duizend studentenwoningen, bleek in september uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting, maar dat zou kunnen oplopen tot 40 à 57 duizend woningen in het jaar 2030.

Overigens is er net een musical in première gegaan die De Hospita heet. Simone Kleinsma speelt daarin een oudere vrouw die uit geldnood drie studenten in huis neemt, met alle reuring van dien.