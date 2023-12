Met Intarnia heeft Avans voor het eerst een internationale studentenvereniging

Een aantal van de bestuursleden van Intarnia, waaronder Helena.

Avans heeft met Intarnia sinds dit collegejaar een internationale studentenvereniging. De vereniging, die opleidingoverstijgend werkt en voor iedereen toegankelijk is, moet volgens Avansstudenten Paula Velasquez Suarez en Helena Booij bijdragen aan het gemeenschapsgevoel van internationale studenten op de hogeschool.

‘’Avans ziet zichzelf als instelling die een hoop doet op het gebied van internationalisering. Dat doet het ook, maar er zijn nog wat stappen in te nemen. Toen een docent met het idee kwam een internationale studentenvereniging op te richten, leek me dat een goed idee’’, zegt de Colombiaanse Paula. Ze is derdejaarsstudent Enviromental Sciences in Breda en een van de oprichters. ’’Als je verandering wil brengen, moet je daar zelf onderdeel van zijn.’’

Communicatie in Nederlands

Als voorbeeld van wat de hogeschool beter kan doen voor internationals noemt Paula onder meer de communicatie van Avans buiten de internationale opleidingen om. Dat gebeurt nu vooral in het Nederlands, van reclames op grote schermen tot teksten in de kantine. ‘’In mijn ogen zijn dat kleine dingen om aan te passen naar het Engels, maar draagt het wel bij aan een meer welkom gevoel voor de internationale student. Die integreert daarmee sneller’’, vertelt ze.

Een vereniging alleen voor internationals of studenten die begaan zijn met internationalisering was volgens de Avansstudenten daarom nodig. En ja, er zijn genoeg andere verenigingen, ook bij hun eigen studies. Maar daar missen internationals vaak de verbinding. ‘’Omdat die verenigingen door Nederlandse studenten worden gedomineerd. Er wordt vooral Nederlands gesproken, wat ook begrijpelijk is, maar als international is het daardoor lastig om aan te haken en mee te doen aan activiteiten’’, zegt medeoprichter Helena, eerstejaarsstudent Enviromental Sciences in Breda en afkomstig uit Californië.

Nieuwe wereld

‘’Met het opzetten van Intarnia hopen we een community op te richten waar iedereen zich welkom voelt. Het moet een veilige plek zijn waar je informeel kunt samenkomen, maar ook kunt praten over struggles. Het grootste doel is om internationals thuis te laten voelen en ze te helpen om te integreren in hun leven in Nederland.’’Helene: ‘’Het is moeilijk om in een ander land te komen. Je laat je eigen cultuur en alles wat je kent achter om in een nieuwe omgeving terecht te komen. Dat is een grote verandering, zeker als je net van de middelbare school komt. Je komt in een andere wereld.’’



Veilige omgeving creëren

Met de vereniging, die naast internationals ook bedoeld is voor Nederlandse studenten met een interesse in internationalisering, hebben de oprichters een aantal plannen. Zo willen ze samen met Nederlandse studentenverenigingen feestjes organiseren om elkaar beter te leren kennen, waaronder carnavalsfeestjes om te integreren. Ook hopen de leden goede contacten te leggen en te onderhouden met International Office, om elkaar te kunnen helpen als het nodig is. Ook is er een groepschat waarin leden bijvoorbeeld kunnen voorstellen iets leuks te doen buiten Avans.



Op dit moment is de vereniging nog nieuw en zijn er vooral bestuursleden lid. Maar met de opening van OpenX in Breda waar de International Community een eigen plek heeft, en met het gebruik van social media hopen de bestuurders daar verandering in te brengen. Wie zich wil aansluiten, kan dat doen door dit formulier in te vullen. ‘’We staan open voor leuke ideeën en kunnen ook nog wel wat hulp gebruiken bij het organiseren van evenementen’’, zeggen de twee.