Opkomst Avans Funniest Festival valt tegen, maar aanwezige bezoekers vermaken zich opperbest

Bij het optreden van De Speld Live kwam ook Avans aan bod.

Liefhebbers van komedie konden dinsdagavond hun lachspieren trainen bij het Avans Funniest Festival in het Bredase Chassé Theater. Verspreid over twaalf zalen en plekken was er voor iedere Avansstudent-, medewerker en gast van buitenaf heel wat te zien en doen. Met cabaretiers als Guido Weijers, Nienke Plas en Rayen Panday kwamen er grote namen, maar tot teleurstelling van de organisatie viel de opkomst voor het evenement tegen.

Breedlachend en met een hamburger in hun hand lopen Anne Bekkers en Jaap van Horssen aan het begin van de avond door de foyer. De eerstejaarsstudenten Biologie en Medisch Laboratoriumonderzoek in Breda zagen even hiervoor Guido Weijers optreden en nemen nu een korte pauze om wat te eten. ‘’Hij is de hoofdreden dat we komen. Hij was grappig, maar het was wel een try out dus niet elke grap kwam goed aan. Maar het was leuk hem te zien. Ik ben fan van hem’’, zegt Jaap, die studiegenoot Anne meesleurde naar het optreden. ‘’Zijn manier van vertellen is leuk. Soms wat ordinair, maar hij heeft het wel altijd over herkenbare thema’s. Zoals wachten in de rij bij de Efteling en over spijt hebben van dingen die je niet hebt gedaan. Hij brengt dat goed over.’’

Praatje met docenten

De twee studenten vermaken zich goed op Avans Funniest Festival en vinden het leuk dat de hogeschool zoiets organiseert. Het draagt volgens hen bij aan het beter leren kennen van de hogeschool, ondanks dat het in het Chassé Theater is. ‘’Je komt allerlei mensen tegen met wie je even praat, ook docenten van wie we les krijgen en het goed mee kunnen vinden. Daar hebben we al een praatje mee gemaakt’’, zeggen de twee.

Breed programma

Bezoekers konden in twaalf zalen en hoeken van het Chassé Theater overal dingen zien en doen. Er traden bekende namen op als Guido Weijers, Nienke Plas, DumpertReeten, Rayen Panday en De Speld Live, dat ook Avans op de hak nam, maar ook studenten van de Koningstheateracademie vertoonden hun kunsten met stand-up cabaret. Zij kregen de lachers op hun hand met sketches over porno, de film Braveheart, uit de kast komen en door middel van interactie met het publiek. Het publiek kon ook kijken naar werk van cartoonisten, naar een beslisboom van Katinka Polderman én zelf aan de slag. Wie wilde leren hoe je een goede mop moet tappen, kon daar namelijk les in krijgen. Een kaartje voor dit alles was 12,50 euro.



Studenten van de Koningstheateracademie traden ook op bij het festival.

De prijs van het ticket was een van de redenen dat studenten Anne en Jaap zo enthousiast zijn. ‘’Je krijgt er een avondvullend programma voor. Nergens anders krijg je zoveel, voor dat geld. We kunnen lang niet alles zien.” Hun planning voor de rest van de avond weten ze nog niet helemaal, al willen ze De Speld Live sowieso zien. ‘’Maar we gaan ook gezellig rondkijken.”

Tegenvallende kaartverkoop

Ondanks de toegangsprijs van 12,50 euro voor studenten, bleef de kaartverkoop achter. In totaal waren er 2500 kaarten beschikbaar voor het evenement, dat in eerste instantie alleen voor Avansstudenten- en medewerkers was. Toen de kaartverkoop tegenviel, mochten kaartkopers ook een gast van buiten de hogeschool meenemen. Toen ook dat niet voor een stormloop zorgde, werd de kaartverkoop opengesteld voor iedereen. Die toegangsprijs lag voor hen wel hoger. In totaal kwamen er zo’n duizend bezoekers naar het festival, waarvan iets meer dan honderd van buitenaf kwamen. Dat valt volgens de organisatie tegen.

‘’Het is jammer dat het onder studenten minder aan lijkt te slaan. Misschien ligt het aan het moment organiseren. Het is dinsdagavond, studenten zijn misschien bezig met hun tentamens en het valt tussen Sinterklaas en Kerstmis. Dat is iets om bij de evaluatie uit te zoeken’’, zegt medeorganisator Arnaud Opdam. Volgens hem heeft de organisatie er zoveel mogelijk aan gedaan een aantrekkelijk evenement neer te zetten voor de doelgroep. ‘’De kaarten waren goedkoop, de garderobe gratis en de horecaprijzen zo laag mogelijk.’’

Niet de juiste periode

Het openstellen van het evenement voor niet-Avansbetrokkenen vindt Opdam een goed besluit, maar wel als de kaartverkoop daarmee richting de tweeduizend was gegaan. ‘’Ook voor buiten die doelgroep is het evenement blijkbaar niet in de juiste periode. Dat is jammer’’, vertelt hij. Toch is hij enthousiast over de avond zelf. ‘’Het is een geslaagd concept en in het centrale deel is het gezellig druk. En als je het niet probeert, weet je het niet. Avans staat voor innoveren en wilde de Koningstheateracademie meer bekendheid geven. Dat is gelukt, met optredende studenten.’’ Ook hielpen studenten van de Koningsteateracademie mee tijdens het festival.

Vlamousse

Tutoren Merlijn Hanssens en Amy Ekinci, die werken bij de opleiding Commerciële Economie, wisten hun weg naar het theater wel te vinden. Opgewekt verlaten ze de zaal waar ze net duo Vlamousse zagen optreden. ‘’Heel leuk. We kennen het duo niet, maar het was echt goed. Ze vertelden op humoristische wijze over vrouwenproblemen en onderwerpen die eigenlijk niet helemaal niet zo grappig zijn. Over de ‘ondergeschikte’ rol van de vrouw bijvoorbeeld’’, zeggen ze.

De twee zijn goed voorbereid gekomen, want in hun meegebrachte blokkenschema zijn een hoop dingen omcirkeld. Zo willen ze net als velen naar De Speld Live, Nienke Plas, DumpertReeten en zelf aan de slag met moppentappen. Daarbij verzinnen deelnemers zelf een mop, die vervolgens via een kanon op de eerste etage de foyer ‘ingeknald’ wordt. ‘’Heel leuk dat er zo’n breed programma is. Voor iedereen zit er zo wel iets leuks tussen.”