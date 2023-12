Pas afgestudeerde Avansstudenten winnen scriptieprijs die vaak naar universitaire studenten gaat: ‘Dat was wel een dingetje’

Youp Verbakel en Marc Slob, pas afgestudeerd bij Werktuigbouwkunde in Den Bosch, hebben de Wim van der Hoek Award gewonnen. Dat is een prijs voor het beste afstudeerwerk op het gebied van construeren in de werktuigbouwkunde. De twee wonnen met hun ontwerp voor een machine die bij het produceren van schoppen en spades stalen bladen automatisch op houten stelen perst.

Dat er een docent was die de scriptie van de twee alumni goed genoeg vond om in te zenden voor de award, dat vonden Youp en Marc al heel wat. Dat ze daarna genomineerd werden voor de prijs kwam als een verrassing, de uiteindelijke winst hadden ze al helemaal nooit verwacht. “Dat was geweldig”, zeggen de twee trots. “We hadden wel van de prijs gehoord, maar de eisen zijn hoog. Ons verslag zou daar nooit aan voldoen, dachten we.”

Extra mooi was dat de twee wonnen van allerlei genomineerden afkomstig van universiteiten. De prijs gaat maar zelden naar hogeschoolstudenten. “Dat was wel even een dingetje.”

De Wim van der Hoek Award is vernoemd naar de grondlegger van constructieprincipes. De jaarlijkse prijs gaat naar het beste afstudeerwerk op het gebied van construeren in de werktuigbouwkunde. Het is voor het eerst dat de prijs naar een duo gaat.

Automatisering

Youp en Marc bedachten voor hun afstuderen een machine die het stalen blad en de houten steel van spades en schoppen automatisch aan elkaar bevestigt. Dat gebeurde tot dusver handmatig. “Dat is zwaar fysiek werk. Mensen die dat de hele dag moesten doen, vielen uit met schouderklachten”, vertelt Marc. “Onze klant zei: ‘Ik wil een machine die het automatisch kan, zodat het zware werk komt te vervalen. Daarmee gingen we aan de slag. Onze machine kan nu verschillende soorten spades in elkaar persen.”

De machine werkt als volgt. Een medewerker legt er handmatig een stalen blad in, waar aan de andere kant een houten steel bij komt. Die liggen dan direct goed gepositioneerd zodat het handvat in de juiste positie staat ten opzichte van het blad. De machine perst die onderdelen vervolgens in elkaar. Klinkt eenvoudig, maar er komt best wat bij kijken en een dergelijke machine bestond nog niet. “Er zijn veel verschillende soorten stelen en krommingen. Het ene hout is net wat dikker of krommer dan het andere. In onze machine vindt de steel perfect het gat van het blad”, zegt Youp, die met Marc trots is op hun geleverde machine. “We hebben het hele ontwerp- en bouwproces doorlopen. En nu werkt het. Dat is heel mooi.” De machine is door de klant van het bedrijf Vervos Technologies, waar de twee hun afstudeerstage liepen, direct in gebruik genomen.

De machine van de twee

Trucjes

Een jury, bestaande uit experts uit het werkveld, prees het werk van de oud-Avansstudenten dat veel slimmigheden en trucjes bevat. Zo herpositioneert de steel in de machine van Youp en Marc zichzelf als het blad of steel scheef wordt ingelegd. “Daar hamerden we ook op in ons eigen ontwerp en daardoor is het nu geslaagd. Dat vond de jury ook.”



De prijs komt met een certificaat, een boek van Wim van der Hoek en 1.000 euro. Dat hadden de studenten nooit gewonnen zonder Avans, vertellen ze. “De constructieprincipes leerden we op de hogeschool. Door die toe te passen hebben we gewonnen. Dat is een compliment voor Avans.”