Pechstudent krijgt iets meer geld dankzij inflatie

Illustratie: Joris Habraken

De tegemoetkoming voor ‘pechstudenten’ valt iets hoger uit dan verwacht. Het kabinet wil nu al rekening houden met de inflatie en dat scheelt oud-studenten zo’n 200 euro, staat in een nota van wijziging.

Studenten die de basisbeurs zijn misgelopen, krijgen als tegemoetkoming bijna 30 euro per maand, oftewel 359 euro per jaar. Maar dat geld staat voorlopig nog niet op hun rekening.

Dat heeft twee redenen. Ten eerste komt die tegemoetkoming pas vanaf 1 januari 2025. Ten tweede krijgen studenten het geld pas als ze daadwerkelijk zijn afgestudeerd, anders vissen ze achter het net.

De een krijgt het geld dus iets eerder (want al afgestudeerd) dan de ander (die de studie nog moet afronden). In de wet staat al dat de tegemoetkoming jaarlijks met de inflatie meegroeit. Maar dát zou dus pas per 1 januari 2026 voor het eerst gebeuren.

Op peil

Het demissionaire kabinet voert echter een ‘technische wijziging’ door, zodat de inflatie nu al meetelt en “de reële waarde van de tegemoetkoming op peil blijft”, zoals in een toelichting staat.

Wie vier jaar basisbeurs is misgelopen, krijgt dankzij deze technische wijziging naar verwachting zo’n 200 euro extra bovenop de 1.436 euro die nu voorzien is. Het precieze bedrag hangt uiteraard van de inflatie af, en van het aantal maanden misgelopen basisbeurs.

Miljard

Voor de totale tegemoetkoming heeft het kabinet bij aantreden een miljard euro uitgetrokken. Dat vonden critici te weinig, maar de vier regeringspartijen VVD, D66, CDA en ChristenUnie wilden niet morrelen aan hun compromis.

De inflatie is dit jaar 10 procent en dat kost de schatkist dus 100 miljoen euro extra. Volgend jaar is de inflatie naar verwachting lager, zo’n drie procent, maar dan komt er dus opnieuw 33 miljoen euro bovenop.

Vanaf dit studiejaar is de basisbeurs weer terug. Thuiswonende studenten ontvangen 110 euro per maand. Voor uitwonende studenten is dat 275 euro per maand plus een tijdelijke ophoging van 164 euro per maand voor de koopkracht.

Meeliften

De Tweede Kamer moet de inflatiecorrectie deze maand nog goedkeuren. Het voorstel lift mee met een ander wetsvoorstel, zodat er geen apart en tijdrovend traject voor nodig is.

Dat andere wetsvoorstel hangt samen met de terugkeer van de basisbeurs. Het hoger onderwijs kreeg extra geld dankzij de bezuiniging op de basisbeurs, maar moest daartoe wel bewijzen dat het geld bijdroeg aan de onderwijskwaliteit. Dit geld blijft behouden voor de universiteiten en hogescholen, maar ze krijgen het straks zonder extra voorwaarden.