SP woest over DUO-schulden na toeslagenaffaire

Illustratie: Esmee Rops

De Socialistische Partij reageert “met woede” op de brief van het kabinet over DUO-schulden na de toeslagenaffaire. Ook enkele andere partijen overstelpen de staatssecretaris van Financiën met vragen.

Sommige studenten voelden zich gedwongen om hun ouders te helpen die door de toeslagenaffaire hoge schulden hadden. Ze sloten daartoe leningen af bij DUO. Een meerderheid van de Tweede Kamer wil dat zulke schulden kwijtgescholden kunnen worden.

Maar het demissionaire kabinet wil daar niet aan meewerken. Het legt een motie over het saneren van zulke schulden naast zich neer. Er zou al genoeg maatwerk mogelijk zijn.

SP: schoffering

De SP reageert “met woede en zeer veel ongenoegen” op de reactie van staatssecretaris Aukje de Vries (Financiën). De partij spreekt van een “schoffering” en noemt het “onbegrijpelijk en onbestaanbaar”.

“Kan de staatssecretaris aangeven of zij de Kamer wel serieus neemt?”, vraagt de SP in een schriftelijk overleg. “En zo ja, waarom zij dan aangenomen moties niet uitvoert, zonder daarbij inhoudelijke argumenten te noemen?”

D66 wil details

D66 pakt het anders aan en vraagt de staatssecretaris veel details “Kan de staatssecretaris de Kamer periodiek informeren over hoe DUO maatwerk levert, hoeveel aanvragen voor maatwerk binnengekomen zijn en afgewezen, in hoeveel gevallen het maandbedrag is verlaagd, in hoeveel gevallen het (gedeeltelijk) is kwijtgescholden en met welk bedrag en in hoeveel gevallen gespreid is betaald?”

Ook willen de democraten weten in hoeverre de gemeenten in zulke kwesties “naast de jongere van de kindregeling” staat, “in plaats van tegenover hen?” En geeft DUO deze slachtoffers van de toeslagenaffaire genoeg informatie? Overigens heeft de partij tegen de SP-motie over het saneren van studieschulden gestemd.

CDA snapt probleem niet

Het CDA snapt de weigering van het kabinet niet. Natuurlijk is er maatwerk mogelijk; dat zou altijd zo moeten zijn. “Maar deze leden merken op dat het hele punt van deze schulden juist is dat meerdere kinderen het geld hebben geleend bij DUO om hun ouders financieel te ondersteunen.” Kun je zulke schulden niet kwijtschelden, al dan niet via ‘maatwerk’?

De staatssecretaris had ook gezegd dat ouders geld krijgen en dan hun kinderen kunnen terugbetalen. Kan die studieschuld dan via de ouders worden opgevoerd voor compensatie, wil het CDA weten. “Want als de schuld door de ouder zelf was aangegaan, had die ook opgevoerd kunnen worden.”

De christendemocraten willen verder zeker weten dat andere ministeries hierbij betrokken zijn en vragen expliciet naar de ministeries van Sociale Zaken en van Onderwijs, waar ministers van het CDA en D66 de scepter zwaaien. Zijn die bereid om er “samen met deze staatsecretaris” iets aan te doen? Staatssecretaris De Vries is van de VVD.

BBB en VVD vinden het goed

BBB is vooral “blij” dat gedupeerde jongeren kunnen rekenen op maatwerk als ze na een traject in de schuldhulpverlening met studieschulden blijven zitten. De VVD houdt het nog korter en heeft “op dit moment geen verdere vragen of opmerkingen”. De andere partijen hebben voor dit schriftelijk overleg geen inbreng geleverd.