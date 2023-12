Tijdens trip naar Zuid-Afrika studeert Weronika op afstand, maar is er genoeg tijd om te leren kitesurfen en een safari

Het WK kitesurfen in Zuid-Afrika

Weronika van Engelen volgt al haar colleges, net als de meeste andere studenten. Het enige verschil is dat de tweedejaarsstudent Bestuurskunde dat vijf weken vanuit Zuid-Afrika doet, waar ze met haar vriend is om het WK kitesurfen van dichtbij mee te maken en nu om het zelf te leren.

Bij het inplannen van het interview met Punt, vroeg Weronika of het gesprek specifiek om 11:00 uur Nederlandse tijd kon plaatsvinden. ‘’De wind is hier perfect in de middag, dan wil ik het liefst op het water staan om te surfen’’, zegt ze.

Weronika en haar vriend

Les

Tijn, de vriend van Weronika, kitesurft al meer dan tien jaar en geeft daar in Nederland ook les in. Als groot fan van de sport wilde hij niets liever dan het WK in Zuid-Afrika eens live zien en surfen in dezelfde zee. Het was de bedoeling dat Weronika hem twee weken zou opzoeken, maar bij het plannen ontstond het idee om zelf voor de volle periode mee te gaan. Zo kon ze het zelf ook leren. ‘’Zodat we het samen kunnen doen en ik niet meer drie uur op het strand zit om te kijken hoe hij in het water ligt’’, vertelt ze lachend vanuit Kaapstad. Nu krijgt ze les van haar vriend en krijgt ze de basis van de watersport al aardig onder de knie.

‘’Al is het lastig om te leren van iemand die je goed kent. Dat is hetzelfde als wiskunde leren van je vader: dat gaat ook nooit goed. Maar het is gelukt. Ik hoop straks op golfen te kunnen surfen die hoger zijn dan zes á zeven meter. Het lastige is dat je afhankelijk bent van de wind. Bij te veel wind kan het niet.’’

WK

De twee zagen ook van dichtbij hoe de beste kitesurfers ter wereld soms wel twintig meter de lucht in vliegen en tegelijkertijd allerlei trucs uithaalden. ‘’Dat was super gaaf, het was bizar wat je daar ziet. Het was heel leuk om te zien wat zij allemaal doen en hoe hoog zeg aan. Het water is gevaarlijk, je kunt hard neervallen’’, vertelt Weronika.

Lessen op afstand

Het klinkt bijna als een vakantie voor de Avansstudent die in Den Bosch haar studie volgt. Want naast het kitesurfen, kayakte ze ook met dolfijnen op de Atlantische Oceaan en er wacht nog een safari. Toch heeft ze ook nog gewoon haar lessen van Avans. Die mag ze, in goed overleg met haar docenten, volgen op afstand. ‘’Ik bereid hier alles voor en aan vakken als economie, organisatiekunde en recht werk ik hier ook. Ik zorg ervoor dat ik alles weet wat ik voor mijn tentamens moet kunnen en heb ook vanachter mijn laptop contact met docenten’’, zegt Weronika, die zich vooraf voornam elke dag een uur aan school te werken. Dat lukt niet altijd. ‘’Want er is hier veel te doen. Maar hoe groot is de kans dat ik nog eens zo’n mooie reis kan maken? Als ik iets niet haal, haal ik het volgend jaar in. Dat is vervelend, maar dan moet ik dan maar wat harder werken.’’

Op 2 januari vliegen de twee terug naar Nederland en volgt Weronika haar lessen weer fysiek op Avans. ‘’Maar misschien wordt mijn vriend, of ik, later wel zo goed dat we nog eens terug kunnen naar Zuid-Afrika. Maar daar dan als deelnemers aan het WK.’’