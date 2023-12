Topsporter Kyra rolschaatst mee met de wereldtop

Kyra Swanenberg (rechts) met haar rolschaatspartner

Dat rolschaatsen echt topsport is voor Kyra Swanenberg, eerstejaars Integrale Veiligheidskunde in Den Bosch, begrijpt niet iedereen. Het lijkt immers zo makkelijk en iedereen heeft het weleens gedaan. Dan laat ze maar weer een filmpje zien. “Ik moet altijd uitleggen dat het kunstschaatsen op wielen is.”

In september deed Kyra nog mee met de wereldtop, op het WK in Colombia. Als klein meisje had ze zwemles in hetzelfde gebouw als waar de rolschaatsvereniging zit. Nadat ze haar zwemdiploma had gehaald, mocht ze een sport kiezen. “Als de vereniging niet in mijn dorp had gezeten, had ik rolschaatsen als sport niet gekend”, zegt Kyra.

Bij het rolschaatsen zijn verschillende disciplines. Kyra begon met vrijrijden, waarbij sprongen en pirouettes worden gedaan. Daarna kwam showrijden erbij, waarbij je met meerderen in een groep rijdt. Ook danst Kyra solo en als koppel samen met haar rolschaatspartner.

Droog trainen

De student traint vier of vijf keer per week, twee tot drie uur lang, en geeft op donderdag les aan kinderen. “Dat is soms best lastig te combineren met school, maar in de tentamenweek is het oké om een dag niet te trainen.” Toch zijn er ook trainingen waarop Kyra echt niet gemist kan worden. “Bij showrijden moet ik altijd aanwezig zijn, dan is er een trainer ingehuurd.” Voor een shownummer moet je als sporter een goede conditie hebben en lenig zijn. Daarom traint Kyra niet alleen op rolschaatsen, maar ook ‘droog’, op schoenen. “Dan wordt er gekeken wat je nodig hebt.”

Internationaal

Toen de student een jaar of twaalf was, werd ze voor het eerst geselecteerd voor internationale wedstrijden. “In het begin hoefde ik daar niet veel extra voor te doen, pas later werden internationale wedstrijden belangrijker en ging ik meer trainen.” De meeste wedstrijden zijn in Europa, maar in september ging Kyra naar het WK in Colombia. “Dat was een bijzondere ervaring. Ik had niet verwacht dat ik mee mocht naar het WK. Het is daar wel anders dan in Europa. Ik merkte dat ze veel respect voor ons als kunstrolschaatsers hadden.” Het leverde haar als koppel een achtste plaats op, solo werd ze zestiende. “Ik ben daar echt tevreden mee, het was mijn eerste WK ooit.”

Kiezen

Kyra kan nog een tijdje doorgaan met haar sport. “Er is geen maximale leeftijd, maar er komt natuurlijk een moment dat ik moet kiezen voor school of een baan. Ik kan hier geen geld mee verdienen.” School gaat daarom in veel gevallen voor, al mist ze ook weleens wat vanwege wedstrijden in het buitenland. “Mijn klasgenoten helpen me dan. Toen ik in Colombia was, had ik contact met ze. De achterstand had ik daarna zo ingehaald.”

Het wedstrijdseizoen is achter de rug, maar bij de vereniging van Kyra, Ker-rolls in Kerkdriel, wordt alweer druk gerepeteerd voor de kersthow. Alle leden van de vereniging treden dan op voor publiek. “Voor het echte kerstgevoel.”